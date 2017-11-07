Трамп призвал КНДР обсудить ее ядерную программу за столом переговоров

Президент США Дональд Трамп призвал руководство Северной Кореи к участию в переговорах о ядерной программе КНДР и достичь с мировым сообществом договоренности в этом вопросе.

В то же время, выступая на пресс-конференции во вторник, 7 ноября, в Сеуле по окончании встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, Трамп напомнил, что США готовы при необходимости использовать полный спектр своего военного потенциала, передает DW.com.

Американский президент высказался со сдержанным оптимизмом о проблеме ядерной программы Пхеньяна и признал наличие "определенного движения" вперед в урегулировании конфликта с КНДР, указывает агентство dpa.

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Трамп также отметил, что Северная Корея представляет собой угрозу для всего мира, и призвал Россию и Китай использовать их влияние на руководство в Пхеньяне. Кроме того, необходимо полностью выполнить санкции ООН в отношении КНДР, заявил далее президент США.

В свою очередь Мун Чжэ Ин сообщил, что и Сеул, и Вашингтон стремятся достичь мирного решения северокорейского конфликта. По его словам, он и Трамп согласны с необходимостью усилить нажим на Пхеньян. КНДР должна вернуться за стол переговоров, США и их союзник Южная Корея могут предложить северокорейцам "лучшее будущее", добавил Мун Чжэ Ин.

Дональд Трамп 7 ноября прибыл с двухдневным визитом в Южную Корею из Японии. В рамках двухнедельной поездки он посетит также Китай, Вьетнам и Филиппины.

В начале октября Трамп заявил, что считает попытки начать диалог с Пхеньяном пустой тратой времени. "Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он зря тратит время, пытаясь вести переговоры с маленьким человеком-ракетой", - написал президент США в своем микроблоге Twitter. Несколькими днями ранее с трибуны ООН он пообещал "полностью уничтожить Северную Корею", если та будет угрожать Вашингтону.

Накануне власти Японии внесли девять организаций и 26 физических лиц из КНДР в санкционный список. В частности, санкции введены в отношении ряда северокорейских банков и их представителей, которые также работают в РФ, КНР и Ливии.