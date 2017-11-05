Рейтинг Трампа упал до исторического минимума

08:54, 05 ноября 2017
Мир
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Рейтинг одобрения работы Трампа среди американцев упал до 37%. 

Дональд Трамп / REUTERS

Почти за год президентства Дональда Трампа рейтинг одобрения его работы среди американцев упал до 37%. Это стало новым рекордом среди всех президентов Соединенных штатов через год после вступления в должность за последние 70 лет, свидетельствуют данные исследования Washington Post-ABC News.

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При этом рейтинг неодобрения президента достиг 59 процентов, причем 50 процентов заявили, что они категорически не одобряют работу, которую он выполняет.

Трамп единственный президент, начиная от Гарри Трумэна, получивший такую низкую поддержку. Следующим худшим президентом был Билл Клинтон.

Как сообщал УНИАН, экс-советник Трампа признался в контактах с россиянами.

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Теги: #рейтинг Трампа упал#Трамп президент