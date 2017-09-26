В лондонском метро прогремел взрыв (фото, видео)

15:44, 26 сентября 2017
Мир
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Свидетели сообщили о том, что услышали «громкий удар» и увидели дым после взрыва. По предварительным данным, у одного из пассажиров в сумке взорвался аккумулятор мобильного устройства.

В вагоне зафиксировано небольшое возгорание / Twitter

В лондонском метро произошел взрыв. Об этом сообщает Daily Star.

Свидетели сообщили о том, что услышали «громкий удар» и увидели дым после взрыва.

По предварительным данным, у одного из пассажиров в сумке взорвался аккумулятор мобильного устройства, в вагоне зафиксировано небольшое возгорание.

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На данный момент ведется эвакуация. Свидетели сообщают о пяти пострадавших, которые получили травмы в результате возникшей давки.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 15 сентября, в Лондоне в вагоне метро произошел взрыв, пострадали несколько человек. Полиция признала взрыв терактом.

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Теги: #взрыв в Лондоне#взрыв в метро Лондона