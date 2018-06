В лондонском метро прогремел взрыв (фото, видео)

В лондонском метро произошел взрыв. Об этом сообщает Daily Star.

Свидетели сообщили о том, что услышали «громкий удар» и увидели дым после взрыва.

#BREAKING: Blast reportedly on a tube train at Tower Hill Station in central #London followed by acid-like smell. Probe underway. pic.twitter.com/qlJokrj2rm