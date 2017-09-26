В лондонском метро прогремел взрыв (фото, видео)

В лондонском метро произошел взрыв. Об этом сообщает Daily Star.

Свидетели сообщили о том, что услышали «громкий удар» и увидели дым после взрыва.

#BREAKING: Blast reportedly on a tube train at Tower Hill Station in central #London followed by acid-like smell. Probe underway. pic.twitter.com/qlJokrj2rm — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) 26 сентября 2017 г.

По предварительным данным, у одного из пассажиров в сумке взорвался аккумулятор мобильного устройства, в вагоне зафиксировано небольшое возгорание.

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На данный момент ведется эвакуация. Свидетели сообщают о пяти пострадавших, которые получили травмы в результате возникшей давки.

Tower Hill Station closed after a small scale explosion in a bag , passengers fled in panic, injuries n stampede #London#firepic.twitter.com/RBSRQQXRGK — Murtaza Ali Shah (@MurtazaGeoNews) September 26, 2017

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 15 сентября, в Лондоне в вагоне метро произошел взрыв, пострадали несколько человек. Полиция признала взрыв терактом.