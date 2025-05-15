Многие демократы продолжают считать, что президент США таки совершил правонарушения, которые грозят ему импичментом.

Конгрессмен США от Мичигана Шри Танедар, который в конце апреля подал в Палату представителей статьи об импичменте президенту Дональду Трампу, решил отложить голосование за них из-за давления со стороны коллег-демократов, пишет Politico. Отмечается, что Танедар не вынес на рассмотрение свою резолюцию в среду, и время для голосования уже прошло.

"После разговора со многими коллегами я решил не форсировать голосование по импичменту. Вместо этого я дополню свои статьи импичмента и буду продолжать привлекать как демократов, так и республиканцев к защите Конституции вместе со мной", - пояснил он.

Издание пишет, что демократы были возмущены тем, что Танедар настаивал на голосовании за импичмент в то время, как они пытались привлечь внимание к потенциальным сокращениям республиканцами Medicaid и других федеральных программ, поскольку Республиканская партия приближается к голосованию в парламенте по своему законопроекту о масштабном снижении налогов.

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Несколько законодателей в разговорах с Танедаром подчеркнули необходимость сосредоточиться на этой неделе на законопроекте Республиканской партии о налоговых льготах. Об этом анонимно сообщил изданию человек, знакомый с ситуацией.

В то же время, говорится, многие демократы считают, что Трамп таки совершил правонарушения, которые грозят ему импичментом.

Инициатива по импичменту Трампа: что известно

Конгрессмен Танедар подал в Палату представителей США статьи об импичменте президента Дональда Трампа. Он объяснил свою инициативу тем, что поскольку президент США "игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не борется за Америку, он разрушает это и ставит под угрозу нашу демократию".

Конгрессмен подал семь статей об импичменте, обвинив Трампа в серьезных нарушениях. В частности, Танедар обвинил его в незаконном сокращении финансирования некоторых правительственных ведомств через Департамент эффективности правительства (DOGE), без разрешения Конгресса.

Еще одной причиной для импичмена Танедар считает агрессивную тарифную политику, мол, беспрецедентные пошлины негативно повлияли на международную экономику. Также конгрессмен заявил о давлении Трампа на журналистов, нарушении Первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова, взяточничестве и вмешательстве в работу судебной системы, незаконном сборе личной информации граждан, а также "тираническом превышении полномочий".

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