Россияне направили свои беспилотники по западным областям Украины.

Сегодня под утро в западных областях прогремели взрывы во время атаки вражеских "шахедов".

В частности, в Ивано-Франковской области и в Луцке прозвучали взрывы, работала ПВО. Об обстановке сообщили местные власти.

Воздушную тревогу на Ивано-Франковщине объявили в 4:41 из-за угрозы российских беспилотников. А уже в 5:32; 5:47; 5:52 раздавались взрывы.

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В 6:26 на Ивано-Франковщине объявили отбой воздушной тревоги. Как сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, враг атаковал область с разных направлений. По ее словам, "обошлось без пострадавших".

Кроме этого, в 6:01 мэр Луцка Игорь Полищук сообщил о взрывах в городе, была слышна работа ПВО.

В 6:12 Полищук сообщил, что "еще один БПЛА долетает до Луцка". После сообщения мэра прозвучала серия взрывов.

На Волыни в 6:25 объявили отбой тревоги, а в 6:40 - снова объявили.

Атаки "шахедов" на Украину

В ночь на 14 мая россияне также атаковали Украину в результате чего в нескольких областях были ранены и погибший. В частности, на Сумщине дрон ударил по грузовику в результате чего один человек погиб, еще двое были ранены. Также двое раненых было в Ровенской области.

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