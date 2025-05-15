Температура в столице упадет до +10 градусов.

В Киеве тепла пока ждать не стоит. Сегодня и завтра в столице ожидается довольно холодная погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В Киеве 15-го мая ожидается дождь, сильный ветер юго-западного направления и +15 градусов", - спрогнозировала она.

В пятницу, 16 мая, снова будет дождливо, ветер стихнет, но будет очень холодно.

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"В пятницу в столице будет очень холодно, потому что будет идти дождь и предполагается не выше +10 градусов", - сообщила эксперт по погоде.

Украинцам еще придется немного подождать настоящего весеннего тепла. Как сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии для Погода УНИАН, на этой неделе температура будет оставаться невысокой, поэтому прятать теплую одежду не стоит.

В ближайшие дни нас и в дальнейшем будет охлаждать воздушная масса, пришедшая с севера. Она удержится над территорией Украины и будет вызывать прохладные ночи.

Температура ночью будет колебаться в пределах от +2° до +8°, днем - от +10° до +15°, местами - до +18°, преимущественно на востоке и юге страны.

Из-за влияния холодного воздуха возможны заморозки на поверхности почвы, особенно в северных и западных регионах.

Об устойчивом потеплении речь пока не идет - 20-градусного тепла ожидать рано.

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