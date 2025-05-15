Если бы Трамп был заинтересован в прекращении войны, он бы уже надавил на Путина.

Сейчас идеальный момент, чтобы ввести новые санкции в отношении Российской Федерации. Кремль переживает момент острой уязвимости.

Издание Foreign Policy пишет, что президент США Дональд Трамп в конце апреля упомянул о дополнительных санкциях против России, что породило надежду на завершение российской войны против Украины. Позже американский лидер снова вернулся к своим привычным способам смягчения Владимира Путина и давления на Украину.

Если бы Трамп был искренне заинтересован в давлении на Путина, то его советники должны были бы сказать ему, что сейчас идеальный момент для этого. Последние недели европейцы демонстрировали единство и стойкость, выдвигая Москве ультиматум: либо соглашайтесь на прекращение огня, либо готовьтесь к широкому спектру новых санкций. Срок истекал в понедельник вечером; не получив поддержки США, европейцы пошли на попятную, продлив ультиматум до четверга.

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Кремль переживает момент острой уязвимости, который открывает новые возможности для давления на Москву, чтобы прекратить войну. Помощник директора Центра стратегических и международных исследований Николас Фентон утверждает, что США и их союзники должны воспользоваться моментом и начать скоординированную кампанию по сокращению российского экспорта и стимулированию оттока капитала.

Некоторые из важнейших российских нефтегазовых компаний до сих практически не затронуты санкциями, включая "Газпром", "Лукойл" и "Роснефть". Замораживание зарубежных счетов этих компаний может вывести из игры десятки миллиардов долларов, говорит руководитель отдела политических исследований Киевской школы экономики Наталия Шаповал. Введение дополнительных санкций в отношении любых компаний или частных лиц, работающих с ними, значительно усложнит ведение бизнеса для московских нефтяных компаний.

Сенатор США Линдси Грэм утверждает, что у законопроекта Сената, который ужесточит санкции против России, есть поддержка. По данным WSJ, Грэм хочет ввести 500%-ные пошлины на товары, импортируемые из любой страны, которая покупает российскую нефть, газ, уран и другие природные ресурсы.

17-ый пакет санкций ЕС против России

14 мая послы ЕС дали "зеленый свет" 17-му пакету санкций против России. Также они одобрили ограничения в отношении Москвы за нарушения прав человека, гибридного вмешательства во всем мире и распространения химического оружия.

По словам президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Европа еще больше ограничивает доступ РФ к технологиям для ведения войны, в том числе, внеся в список "теневого флота" дополнительные 189 судов.

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