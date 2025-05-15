К настоящему времени дополнительных подробностей о сроках или бюджете проекта нет.

Великобритания и Германия совместно разработают новое оружие "глубокого точного удара" с дальностью действия более 2000 км.

Как пишет Reuters, министр обороны Великобритании Джон Хили и его немецкий коллега Борис Писториус объявят о новом проекте по созданию дальнобойного оружия на встрече в Берлине.

"В более опасном мире НАТО и европейские союзники едины. Это партнерство помогает нам сделать оборону двигателем роста - создавая рабочие места, повышая квалификацию и привлекая инвестиции в Великобританию и Германию", - прокомментировал Хили.

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Как отметило издание, к настоящему времени дополнительных подробностей о сроках или бюджете проекта нет.

Ожидается, что министры также обсудят совместную закупку торпед для морских патрульных и разведывательных самолетов и объявят о сделке по закупке Германией военных мостов британского производства.

Вооружение Европы

На фоне войны РФ против Украины и отхода США от политики защиты Европы, чиновники озаботились производством собственного вооружения.

Так, стало даже известно, что европейские оборонные компании избавляются от американских деталей из-за политики американского президента Дональда Трампа. Многие европейские производители оружия считают США ненадежными партнерами.

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