Генсек НАТО высоко оценил роль Турции в мирных переговорах.

В ближайшие две недели есть возможность "улучшить ситуацию в Украине". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя предстоящие переговоры в Стамбуле. Об этом пишет Anadolu.

"Я думаю, что на этой неделе, но также и в следующие 10 дней, две недели, есть возможность действительно улучшить ситуацию в Украине. Под руководством, конечно, президента Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского, - ред.), но также под большим влиянием американского правительства. И Турция играет здесь большую роль", - сказал Рютте.

Рютте повторил, что во время саммита НАТО в Вашингтоне было заявлено, что "путь Украины к членству в НАТО является необратимым", добавив, однако, что в Альянсе "никогда не обещали Украине или кому-то другому, что в рамках мирного соглашения членство в НАТО будет на столе переговоров".

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Кроме того, он отметил важность отделения стремления Украины к постоянному миру от ее стремлений к членству в НАТО, отметив, что если другие европейские страны выразят свое желание вступить в НАТО, это решение будет зависеть от Турции и других 31 государств-членов.

Переговоры в Турции 15 мая: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, 15 мая 2025 года в Турции должны состояться переговоры между Украиной и РФ, на которых президент Зеленский ждет диктатора Владимира Путина лично. В состав делегации Украины, которая полетит в Стамбул, войдут также руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, дипломатический советник Зеленского Игорь Жовква, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Вместе с ним в Турцию отправятся заместитель главы МИД Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков.

Тем временем стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не присоединится к переговорам между Украиной и РФ, сообщил американский чиновник агентству Reuters.

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