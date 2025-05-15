В городе и области на сегодня объявили І уровень опасности.

В Днепре на сегодня, 15 мая, объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

"15 мая днем в г. Днепр ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Днепропетровской области.

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Из-за непогоды введен І уровень опасности, желтый.

15 мая на Днепропетровщине ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем пройдет небольшой кратковременный дождь Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Днем порывы ветра усилятся до 15-20 м/с. Температура по области +17°...+22°. В Днепре столбик термометров покажут +18°...+20°.

По данным синоптиков, на текущей неделе погоду продолжит формировать холодная воздушная масса с севера Европы. Поля пониженного давления с атмосферными фронтами удерживают неустойчивую, прохладную и дождливую погоду. В дневные часы возможны грозы.

Значительных изменений температуры не ожидается: ночью на Днепропетровщине будет +3°...+9°, а днем в пределах +14°...+21°.

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