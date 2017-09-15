Взрыв в лондонском метро признали терактом

Полиция расследует взрыв в вагоне лондонского метро как теракт. Об этом сообщил представитель контртеррористического подразделения, передает BBC.

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Заместитель помощника комиссара Нил Басу заявил, что это террористический инцидент. На месте происшествия присутствовали сотрудники столичной полиции и британской транспортной полиции, а также коллеги из Лондонской пожарной бригады и Лондонской службы скорой помощи.

Как сообщал УНИАН, в пятницу утром в Лондоне в вагоне метро произошел взрыв, пострадали несколько человек.