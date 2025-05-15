Россия стремится продолжить прерванные в 2022 году переговоры с Украиной, - FT

Накануне стал известен состав делегации, которая будет представлять РФ на переговорах в Турции 15 мая.

Россия, судя по всему, стремится продолжить переговоры о развязанной против Украины войне с того места, на котором они остановились весной 2022 года в Турции, пишет Financial Times

В издании акцентировали, что тогда российскую делегацию возглавлял нынешний советник главы Кремля, экс-министр культуры Владимир Мединский. Именно его Владимир Путин поставил во главе новой делегации РФ, отправляющейся в Турцию 15 мая на переговоры с Украиной.

В FT напомнили, что в последние дни кремлевские чиновники отказывались отвечать на вопросы о том, будет ли Путин присутствовать лично или кто будет в составе делегации.

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Накануне же стал известен весь ее состав. К Мединскому присоединятся заместитель министра обороны Александр Фомин, еще один член делегации 2022 года, а также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и директор Главного разведывательного управления Игорь Костюков.

Как отметил старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России Александр Баунов, Москва представляет свою новую инициативу как "ничего нового здесь вы не увидете, после долгого перерыва мы просто предлагаем возобновить переговоры 2022 года".

Переговоры в Турции 15 мая: Путин утвердил состав делегации РФ

Напомним, поздно вечером 14 мая стало известно, что Путин подписал распоряжение о составе делегации РФ для переговоров с Украиной в Турции. Также он утвердил состав "экспертов" для переговоров с Украиной.

Как и отмечалось выше, делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Сам глава Кремля в документе не упоминается.

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