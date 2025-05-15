В Украине ожидается сильный ветер, а в Карпатах еще и осадки.

На сегодня, 15 мая, в Украине объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, по всей стране, за исключением юго-востока и северо-запада, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В Карпатах ветер будет сильнее, порывы его будут достигать 17-22 м/с, а также ожидаются значительный дождь и мокрый снег.

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Из-за непогоды в Украине объявили I уровень опасности, желтый.

Тем временем Горные спасатели Прикарпатья в Facebook показали фото с высокогорья Карпат. По их данным, утром в горах облачно, ветер южный 9 м/с, а температура воздуха всего -2°С.

Сегодня циклон с центром над Литвой будет обусловливать падение атмосферного давления, усиление порывов ветра в Карпатах, днем в Украине, кроме северо-запада и юго-востока до 15-22 м/с. В западных и северных областях пройдут дожди. В Карпатах днем осадки будут значительными, местами с мокрым снегом. На остальной территории местами ожидаются небольшие дожди, только на юге они маловероятны.

Юго-западный ветер принесет более теплый воздух, лишь в западных областях днем похолодает. Днем ожидается +14°...+19°, в большинстве западных областей температура упадет до +8°...+13°. В Карпатах в течение суток +1°...+6°.

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