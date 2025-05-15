Оккупанты также продвинулась в трех населенных пунктах.

Российские войска за последние сутки имеют продвижение в Донецкой области. В частности стало известно о захвате поселка Новое.

Как сообщили 15 мая аналитики украинского мониторингового проекта DeepState, враг также имеет продвижение возле трех населенных пунктов Донецкой области.

"Враг оккупировал Новое, а также продвинулся в Часовом Яру, Малиновке и возле Новой Полтавки", - говорится в сообщении.

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Наступление российских войск в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Россия готовится к более масштабному наступлению. Издание Financial Times со ссылкой на представителей украинской разведки писало, что РФ перебрасывает силы в ключевые горячие точки на поле боя в Украине. На прошлой неделе российские войска захватили больше территории в восточной части Донецкой области, особенно вокруг городов Покровск и Торецк.

Кроме того, россияне приближаются к Днепропетровщине. Хотя у войск РФ не было прямых задач наступать на этот регион, но воспользоваться возможностью в случае достижения границ Донецкой области россияне могут, и, скорее всего, это сделают, считают аналитики DeepState. Речь шла о том, что достижение границ Донецкой области россияне обязательно используют для "победных" заголовков в рамках своей пропаганды, а Днепропетровскую область - "как усиление фактора и влияния на украинское общество".

В ВСУ рассказали, что россияне на мотоциклах пытаются прорваться на Днепропетровщину. Речь идет о Новопавловском направлении, где российские оккупанты в том числе с помощью мотоциклетной техники пытаются прорваться на Днепропетровщину. В то же время Силы обороны здесь ведут маневренную оборону, пытаясь уничтожить как можно больше оккупантов, сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

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