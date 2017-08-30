КНДР подтвердила, что над Японией пролетела ракета Hwasong-12: появились первые фото запуска

01:29, 30 августа 2017
Мир
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Чиновники КНДР заявили телеканалу CNN, что над Японией пролетела межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-12, впервые представленная в апреле 2017 года.

КНДР подтвердила запуск в сторону Японии ракеты Hwasong-12 / фото twitter.com/willripleyCNN

Появились первые фото вчерашнего запуска северокорейской ракеты, которая пролетела над Японией и разорвалась в воздухе.

Соответствующие фото северокорейского информационного агентства (KCNA) обнародовал корреспондент американского телеканала CNN Уилл Рипли в своем Twitter.

«Ким Чен Ын продолжает наблюдать за США и принимать решение относительно будущих действий», – говорится в комментарии журналиста к фотографиям.

По его словам, северокорейские официальные лица сообщили телеканалу, что запуск ракеты стал «прелюдией к более военным вариантам, направленным на Гуам (неприсоединенная территория США, где расположена крупнейшая стратегическая американская военная база в Тихом океане – ред.), и в будущем будет больше таких запусков».

При этом чиновники КНДР подтвердили CNN, что над Японией пролетела межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-12, впервые представленная в апреле 2017 года.

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