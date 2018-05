КНДР подтвердила, что над Японией пролетела ракета Hwasong-12: появились первые фото запуска

Появились первые фото вчерашнего запуска северокорейской ракеты, которая пролетела над Японией и разорвалась в воздухе.

Соответствующие фото северокорейского информационного агентства (KCNA) обнародовал корреспондент американского телеканала CNN Уилл Рипли в своем Twitter.

#breaking First KCNA pics of North Korean missile launched over Japan. Kim Jong Un "will continue to watch US...and decide future action" pic.twitter.com/BFfeTjkdkt

«Ким Чен Ын продолжает наблюдать за США и принимать решение относительно будущих действий», – говорится в комментарии журналиста к фотографиям.

По его словам, северокорейские официальные лица сообщили телеканалу, что запуск ракеты стал «прелюдией к более военным вариантам, направленным на Гуам (неприсоединенная территория США, где расположена крупнейшая стратегическая американская военная база в Тихом океане – ред.), и в будущем будет больше таких запусков».

North Korean officials tell @CNN launch was a prelude to more military options aimed at Guam and there will be more such launches in future https://t.co/LWvYyqdJaz