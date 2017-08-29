КНДР запустила ракету в сторону Японии: людей призвали укрыться в бомбоубежищах

Японское правительство заявило, что северокорейская ракета была запущена в сторону восточно-японского региона Тохоку.

Об этом со ссылкой на японскую телекомпанию NHK сообщает CNBC.

Отмечается, что Япония не предприняла никаких мер, чтобы сбить снаряд.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил журналистам, что якобы баллистическая ракета разорвалась и пролетела над страной.

По словам главы японского правительства, он сделает все возможное для защиты японцев. "Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы прочно защитить жизни людей", - сказал Абэ в кратком комментарии журналистам, когда он вошел в свой офис для чрезвычайных встреч прокомментировать ракетный обстрел, передает The Guardian.

Читайте такжеВ США заявили, что продолжат мирное давление на Северную Корею

Южнокорейский военный уточнил в комментарии NBC News, что снаряд разорвался около 5:57 по местному времени во вторник.

По информации NHK, правительство призвало людей в Тохоку укрыться в прочных зданиях или подземных бомбоубежищах.

Накануне, в понедельник, американские и японские военнослужащие провели совместные учения в Хоккайдо, самом большом острове на севере Японии.

Как сообщал УНИАН, по информации СМИ,Северная Корея начала готовиться к шестому испытанию ядерного оружия.