Названы три самые ненадежные японские марки автомобилей: от них стоит держаться подальше

По словам экспертов, автомобили от этих брендов часто выходят из строя.

Принято считать, что японские автомобили являются самыми надежными в мире. Тем не менее это не означает, что все такие модели редко нуждаются в ремонте.

В GoBankingRates назвали три японских бренда, которые выпускают ненадежные автомобили. По словам экспертов, эти автомобили часто сталкиваются с поломками.

Три японских бренда, которые выпускают самые ненадежные автомобили

Nissan

В издании отметили, что этот год стал довольно трудным для Nissan. В частности, в мае компания уволила 15% своих сотрудников по всему миру, а в 2024 году убытки составили 4,5 миллиарда долларов.

Автомобильный эксперт Алекс Блэк из EpicVIN рассказал журналистам, что надежность автомобилей этого бренда также заметно снизилась. По его словам, одной из наиболее распространенных проблем является бесступенчатая трансмиссия (CVT), которая часто выходит из строя.

"Владельцы жалуются на рывки, пробуксовку или необходимость полной замены гораздо раньше, чем это должно быть", - объяснил эксперт.

Infiniti

Несмотря на то, что Infiniti является премиальным суббредном Nissan, надежность этих автомобилей также оставляет желать лучшего, предупредил владелец Silverstone Auto Spa Андрей Смирнов. По его словам, проблемы есть даже у новых автомобилей бренда.

"У Infiniti больше проблем, чем у их конкурентов, особенно в электрической части. Простота конструкции и надежность идут рука об руку, а Infiniti производит более сложные автомобили, чем другие японские бренды", - поделился эксперт.

Mitsubishi

Mitsubishi продолжает не выполнять свои прогнозы по прибыли и корректировать прогнозы в сторону понижения. Снижение доходов сказалось и на качестве автомобилей этого бренда.

Алан Гельфанд из German Car Depot заявил, что автомобили Mitsubishi предлагают устаревшие технологии, а их ремонт обходится слишком дорого.

"Многие аналитики утверждают, что компания не смогла остаться на уровне современных требований - как в плане ходовых качеств, так и в плане долгосрочной надежности", - подчеркнул эксперт.

5 самых "проблемных" японских автомобилей

Ранее владелец автомастерской German Car Depot и механик Алан Гельфанд назвал японские семейные автомобили, которые не стоит покупать в 2025 году. Он заявил, что у этих моделей часто возникают поломки.

В частности, эксперт рекомендует не покупать Mitsubishi Outlander и Nissan Rogue. Также Гельфанд призвал воздержаться от покупки Nissan Pathfinder, Toyota RAV4 Prime и Nissan Frontier.

