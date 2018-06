Трамп в подгузниках: в Гамбурге активисты установили статую президента США в виде младенца

В немецком Гамбурге, где проходит саммит G20, активисты Greenpeace установили статую президента США Дональда Трампа в виде младенца, который разрывает экземпляр Парижского соглашения, говорится на сайте Greenpeace.

Семиметровую скульптуру американского лидера в виде младенца, активисты установили на понтоне на реке Эльба напротив здания филармонии, где прошел концерт для лидеров стран G20.

Статуя Трампа в подгузниках изготовлена из папье-маше. Таким образом активисты отреагировали на выход США из Парижского климатического соглашения.

Break: ‘World can't wait for Trump to grow up’ – Greenpeace calls for climate action G20 https://t.co/Vszop1JBXV

via @greenpeace_depic.twitter.com/5z308qoKl7