Барак Обама выпустит книгу для детей

Президент США Барак ОБАМА заключил контракт на полмиллиона долларов на издание детской книги с издательской корпорации Crown Publishing Group. Как передает NEWSru, стало известно, что сделка была заключена за 5 дней до того, как Б.ОБАМА занял пост президента.

Эта информация была обнародована после подачи декларации о финансовых сделках, которую помощники президента подготовили для Сената.

По словам аналитиков, сейчас не существует никаких правил, которые бы могли запретить такого рода сделки вновь избранному или уже официально вступившему в должность президенту США.

Как говорится в финансовой декларации, Б.ОБАМА заключил сделку на издание книги 15 января 2009 года - за 5 дней до инаугурации. Как стало известно, проект будет представлять собой сокращенный и адаптированный для детей вариант написанной в 1995 году книги мемуаров, ставшей бестселлером, - "Мечты моего отца" (Dreams from My Father:A Story of Race and Inheritance).

Напомним, что Б.ОБАМА является автором еще одной книги – в 2006 году он выпустил книгу: "Смелость надежды" (The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream).