Ядовитая тактика России - Forbes

Неважно – сбрасывать на целую деревню или вводить целенаправленно, намеренное использование ядов в отношении людей – это неприемлемая практика, которую нельзя игнорировать – в Сирии, России или где-либо еще.

Об этом пишет Владимир Кара-Мурза в статье "Ядовитая тактика России", опубликованной на сайте издания Forbes.

США стремятся уничтожить ИГИЛ, и эта цель побуждает страну расширить сотрудничество с Россией в Сирии. Но важно помнить, кем на самом деле является этот потенциальный союзник, и кем он будет в будущем, с ИГИЛ или без него.

Предупреждающие знаки видят все. После атаки с применением зарина в апреле, появились спекуляции о том, что Кремль знал заранее о действиях своего союзника Дамаска. Международное сообщество выразило возмущение из-за политического прикрытия, которое Москва предоставила Башару аль-Асаду. Однако, и российским властям не чуждо использование ядовитых веществ в отношении своих противников – и не в беспорядочной манере Асада, а индивидуально нацеливаясь на тех, кого они считают угрозой своим интересам.

Это стандартная линия поведения с советских времен. В 1978 году Георгий Марков, болгарский эмигрант-драматург, получил укол с рицином из зонта убийцы на мосту Ватерлоо в Лондоне, от которого и умер спустя четыре дня. КГБ предоставил рицин службе безопасности Болгарии. Это был не единственный случай, когда диссидент с востока был убит в Лондоне. В ноябре 2006 года бывший офицер ФСБ, ставший политическим изгоем, Александр Литвиненко, был отравлен радиоактивным полонием-210, который вылили в его чай в отеле Mayfair. Последующее британское публичное расследование показало, что "операция ФСБ по убийству Литвиненко была, вероятно, одобрена ... президентом Путиным".

В то время министр внутренних дел Великобритании (ныне премьер-министр) Тереза ​​Мэй назвала это "вопиющим и неприемлемым" нарушением международного права. Новое расследование в отношении очередной смерти россиянина на британской земле должно начаться в следующем месяце. Александр Перепеличный, бывший банкир, который помогал в расследовании отмывания денег и предоставлял доказательства против людей, связанных со смертью в московской тюрьме адвоката Сергея Магнитского, в ноябре 2012 года скончался во время пробежки возле своего дома в Суррее. На предварительном слушании в прошлом году сообщили, что в желудке Перепеличного были обнаружены следы отравления гелеземием. В каждом случае российские власти отрицали какую-либо причастность к этим отравлениям.

В самой России политические отравления стали обычным явлением. В июле 2003 года после загадочной 16-дневной болезни скончался заместитель главного редактора "Новой газеты" Юрий Щекочихин, он также был депутатом от оппозиции, специализировавшимся на расследованиях коррупции.

"В течение недели вся его кожа слезла", - вспоминал его коллега Дмитрий Муратов. "За одну неделю он превратился из молодого человека в дряхлого старика, без волос на голове и одной третью прежнего веса". Медицинская карта Щекочихина была засекречена; его семье было отказано в доступе к отчету о вскрытии. Официальной причиной смерти назвали ​​синдром Лайелла, заболевание слизистой оболочки, которое затронуло около одного миллиона человек.

В сентябре 2004 года коллега Щекочихина в "Новой газете", Анна Политковская, выпила в самолете чашку отравленного чая, когда направлялась в Беслан для освещения террористического захвата. Она выжила, но ее застрелили в подъезде ее дома в Москве два года спустя. На той же неделе в 2014 году, когда пытались отравить Политковскую, Роман Цепов, бывший помощник Путина со времен пребывания в Санкт-Петербурге, выпил чашку чая в местном офисе ФСБ.

Он тяжело заболел и умер через несколько дней. Вскрытие обнаружило в его теле радиоактивные материалы.

Иногда случаются промахи. Два раза за последние два года – в мае 2015 года и в феврале 2017 года, оба раза в Москве – у меня внезапно возникали симптомы, соответствующие отравлению, которые привели к полиорганной недостаточности, и из-за которых я был в коме и на аппарате жизнеобеспечения. Диагноз врачей: "токсическое воздействие неопределенного вещества". Оба раза они оценивали мои шансы на выживание примерно в 5%, поэтому мне очень повезло, что я пишу эту статью. И снова Россия отрицала причастность.

Целью отравления не всегда является убийство. В 2004 году, в преддверии президентской кампании в Украине, оппозиционный кандидат Виктор Ющенко – главный соперник прокремлевского премьер-министра страны Виктора Януковича – был обезображен в результате отравления диоксином. Он провел месяцы, проходя лечение; последствия видны и по сей день.

Алексей Пичугин, бывший руководитель среднего звена в нефтяной компании "ЮКОС", был арестован в июне 2003 года и стал первой жертвой кремлевской кампании, целью которой было наказать генерального директора компании Михаила Ходорковского. Он настойчиво разоблачал коррупцию в правительстве и поддерживал оппозиционные партии (сам Ходорковский провел десять лет в тюрьме, его освободили в 2013 году). Однажды, в июле 2003 года, Пичугина доставили из камеры для допроса. Когда его вернули, он был не в себе. "Он смотрел вниз и не мог сосредоточиться", - вспоминал сокамерник Пичугина Игорь Сутягин. "Он не двигался нормально. Казалось, что его руки и ноги не сгибаются". Пичугину понадобилось два дня, чтобы снова прийти в себя. Он не помнил допрос – только то, как следователь предложил ему кофе. Пичугин остается за решеткой, правозащитный центр "Мемориал" признал, что он пребывает там дольше всего, среди 115 политзаключенных России.

Неважно – сбрасывать на целую деревню или вводить целенаправленно, намеренное использование ядов в отношении людей – это неприемлемая практика, которую нельзя игнорировать – в Сирии, России или где-либо еще. Страны, которые утверждают, что права человека и верховенство закона – это основа их систем правления и их действий на международной арене, не могут закрывать глаза на эту практику. Послание должно быть четким: это красная линия, которую нельзя пересекать.