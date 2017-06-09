Холодная война - Der Spiegel

Ложь, утечки и присяга на верность: новые заявления бывшего главы ФБР Джеймса Коми против Дональда Трампа потрясли структуры власти Вашингтона. Протокол исторического дня. Об этом пишут Вейт Медик, Марк Питцке и Корина Цельвегер в статье "Холодная война", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Во второй половине дня Дональд Трамп сидит в зале для церемоний Белого дома, вокруг него несколько губернаторов и мэров, президент хочет поговорить с ними об инфраструктуре страны. Репортер спросил Трампа, следил ли он за выступлением Джеймса Коми. Миллиардер поджал губы и улыбнулся. Ничего. Следующая попытка: считает ли он, что Коми говорит правду. Никакой реакции.

"Большое спасибо", - говорит президент. "Здесь просто фантастически. Немного тесновато, но это нормально".

В его президентстве нет ничего фантастического, абсолютно ничего, особенно после этого дня унижения. Коми, бывший директор ФБР, давал показания перед Сенатом о своих контактах с президентом, и таким открытым и жестоким образом, что теперь не совсем понятно, что будет дальше с пребыванием Трампа на посту. Он, возможно, самый влиятельный человек на планете, предстал как человек, который извращает правду, вмешивается в расследования и заставляет чиновников подчиняться.

Это не просто заявление. Это расправа. Выступление является частью драмы, в которой институты защищают себя от поглощения Белым домом. Холодная война в Вашингтоне. Такого дня в столице не было уже давно.

7:00, Капитолий

Снаружи длинные очереди, в зале 216 здания Харта в Сенате, напротив, почти ничего не происходит. Пара фотографов заняли хорошие места вокруг стола из красного дерева, за которым будет сидеть Коми. Микрофон, два стакана, больше ничего. "E Pluribus Unum" ("Из многих – единое") – красуется на гербе на мраморной стене. Девиз этого слушания: из многих обвинений против Трампа одно является особенно опасным для него, а именно, пытался ли он препятствовать расследованию дела о России. "Сегодня просто безумие", - жалуется один из сотрудников полиции.

8:00, Белый дом

Белый дом забаррикадировался. Там, где ранее совсем близко к забору бродили туристы и позировали для селфи, теперь натянута лента "нейтральная зона" и установлены стальные баррикады. "Закрытая зона", написано на предупреждающих знаках. "Не входить". Если кто-то любопытный заходит слишком далеко, офицер секретной службы сразу кричит ему: "Назад на тротуар!"

10:10, Здание Харта, зал 216

Появляется Коми, зал переполнен. Пришли даже сенаторы, которые не являются членами Комитета разведки. Тишина. Во всем этом безумии, в котором оказался Вашингтон в эти дни, именно это слушание стало моментом спокойствия. Коми садится за стол – без каких-либо записей. Признак того, насколько уверенно он себя чувствует.

10:15, Белый дом

Трамп сидит со своим давним нью-йоркским частным адвокатом Марком Касовицем в соседнем офисе Овального кабинета, чтобы следить за слушанием на большом экране. Говорят, Трамп уже давно просто кипит от ярости из-за Коми и расследований в отношении России, но на этот раз он воздерживается от комментариев в своей любимой сети (Twitter). Его последний твит появился в среду утром в 8:17.

10:20, зал 216

Четко и трезво Коми представляет свои воспоминания о переговорах с Трампом, тем самым делая их еще более убедительными. Его рассказ напоминает тонко продуманное обвинение, но прежде всего, нападение на характер Трампа. Коми пострадал, конечно. Он обвиняет президента в том, что тот опозорил его и все ФБР. "Это была ложь, все просто". Он хотел дать показания, потому что причины его увольнения, названные Трампом, не соответствуют действительности. Коми хорошо подготовлен, после каждой встречи с президентом, он делал заметки, часто еще на обратном пути в служебном автомобиле компании на зашифрованном ноутбуке. "Я был искренне обеспокоен тем, что он лжет о содержании наших разговоров". Он хотел защитить себя от этого. Начало.

10:30, "Shaw's Tavern"

В таверне, которая специально открылась пораньше, чтобы транслировать слушание в прямом эфире, прозвучали спонтанные аплодисменты, когда Коми впервые назвал Трампа "лжецом". Сотни людей часами стояли в очереди, чтобы поучаствовать в этом, такого они еще не видели, говорит один сотрудник. Вместо обычного спортивного канала ESPN на всех экранах CNN. Кроме этого, также подают "завтрак FBI": французский тост к русской водке.

11:00, зал 216

Коми дошел до сути своего заявления, причастности Трампа к делу России. Было ли у него такое ощущение, что президент приказал ему бросить расследование в отношении бывшего советника по безопасности Майкла Флинна. "Для меня это было так", - сказал Коми. Следует отметить, что Коми хочет предоставить серию доказательств, которая послужит специальному прокурору Роберту Мюллеру основой для расследования возможной вины президента в препятствовании правосудию. Сначала Трамп требовал верности, затем он оказывал на него давление во время расследования, и когда он понял, что дальше не продвинется, он уволил Коми. Сейчас мяч у Мюллера. Кстати, Коми рассказал, что хотел добиться назначения Мюллера на пост специального прокурора и передал записи через своего друга в СМИ. Опасный шаг. На всех основных телеканалах сразу появились срочные выпуски.

11:15, зал 216

У зрителей проблема: кому нужно в туалет, тот теряет свое место. Снаружи ожидают сотни других. Так что большинство просто остается на месте. Коми профессионал, он знает, как создать напряженность. Трамп вступил в сговор с Москвой? По этому вопросу он не может ничего сказать публично, отвечает Коми. Как насчет грязных деталей из доклада британского агента разведки, согласно которому несколько лет назад в московской гостинице Трамп праздновал что-то с российскими проститутками? Об этом он тоже может говорить только на закрытом заседании. Несколько сенаторов смотрят друг на друга. Возможно, что-то было? Никто не знает. Но подозрение остается.

11:30, Музей новостей

На фасаде музея прессы, как раз напротив Конгресса, в витринах размещены первые страницы американских газет. Заголовки отражают настроение нации. "Допрос на Капитолийском холме", - пишет Arizona Republic. "Я ожидаю преданности" – предполагаемое требование Трампа к Коми, о котором он говорил на открытом слушании в Сенате. Такой заголовок появился во многих газетах, в том числе Boston Globe, Star-Ledger и St. Louis Post-Dispatch.

12:00, зал 216

Для республиканцев слушание стало дилеммой. Они знают, чем больше говорит Коми, тем более сложным становится положение Трампа. Но остановиться или задавать нелепые вопросы, чтобы выиграть время? Это не сработает. Здесь, в Комитете, тщательно исследуют каждое слово. На очереди Марко Рубио, сенатор из Флориды, на самом деле критик президента. Но вот внезапно он становится критиком Коми. Почему он вообще встречался с Трампом, если он вызывал у него такие неприятные чувства? И почему он не сказал Трампу напрямую, что он переходит границу своими комментариями к расследованию в отношении России. Должен ли президент переживать о верности своей партии? Во время слушания это нельзя было понять.

12:30, Omni Shoreham Hotel

Трамп распорядился отвезти его в отель на северо-западе Вашингтона. Здесь встречается консервативная коалиция "Вера и свобода", Трамп использует возможность оказаться в центре внимания. Он цитирует Библию, жалуется на "осадное положение", в котором оказались религиозные американцы, клянется своей победой на выборах. "Заинтересованные лица" Вашингтона делают "все, что в их силах, чтобы отговорить нас от нашей праведной цели: они лгут, они блокируют, они распространяют свою ненависть и предрассудки". Но он никогда не перестанет бороться за "правду". Этот отрывок – единственное, что можно косвенно связать с Коми и ФБР – в противном случае, Трамп игнорирует слушание.

13:30, зал 216

Камеры преследуют Коми, когда после короткой паузы он возвращается в зал Сената. Он должен продолжить отвечать на вопросы сенаторов, но теперь за закрытыми дверями, потому что он не стал делать публичных заявлений в отношении многих сложных вопросов. Тем временем, в холле глава комиссии Бёрр пытается установить контекст: речь идет не только о встрече Коми с Трампом, говорит он репортеру CNN, а о масштабном деле России. "Это еще не конец наших расследований".

14:00, Национальный пресс-клуб

Адвокат Трампа Касовиц предстал перед журналистами недалеко от Белого дома. Говорят, что уже накануне он отмечал это сигарами: "Мы выиграли, Трамп чист". Теперь он читает заявление с листа, и не разрешает журналистам задать вопросы. "Президент считает себя полностью оправданным", - говорит он. Коми подтвердил, что Трамп "не был объектом расследования" (внимательные зрители отметили осторожное использование прошедшего времени). Трамп никогда не пытался прекратить расследование (сомнительная интерпретация заявления). Трамп никогда не требовал от него присяги на верность (явное противоречие заявлению Коми). На самом деле, именно Коми, вероятно, совершил преступление, раскрыв содержание своих разговоров с Трампом в СМИ – также спорная оценка.

15:00, в коридорах Сената США

Появляется Джон Маккейн. Сенатор-республиканец выглядит уставшим, вчера он долго смотрел спортивное соревнование по телевизору. Его спросили о слушании Коми. Маккейн уклоняется. "Каждый день появляются новые открытия. Это настоящий скандал". Затем он прощается и исчезает в глубине здания Сената.