Die Welt: Неумение Трампа держать язык за зубами ставит на кон безопасность Запада

Об этом пишет Клеменс Вергин в статье "Неумение Трампа держать язык за зубами ставит на кон безопасность Запада", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Могут ли ближайшие партнеры Америки по-прежнему доверять ей сверхсекретную информацию разведки? Этот вопрос зададут себе западные партнеры, когда прочтут недавнюю статью "The Washington Post", которую подтвердили и другие СМИ. Согласно статье, президент США Дональд Трамп поделился секретными разведанными с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на прошлой неделе, когда тот посещал Белый дом.

Речь идет об информации об "Исламском государстве", которую передала американцам разведка союзника. И данные были настолько важными, что американцы даже не сообщали их другим союзникам, и внутри страны о них также было известно лишь узкому кругу сотрудников разведки. Об этом газета сообщила, ссылаясь на бывшие и до сих пор актуальные источники в спецслужбах США.

Партнер, который передал информацию американцам, по-видимому, не давал разрешения передавать информацию России. "Трамп передал россиянам больше информации, чем мы сообщили нашим союзникам", - сказал анонимный американский чиновник газете "The Washington Post". Речь шла об "информации с кодовым словом", самый высокий уровень секретности в правительстве США.

Предположительно, Трамп обсуждал с россиянами конкретный план атаки на "Исламское государство", и то, какой ущерб может нанести такого рода атака. Пока неясно, связана ли эта информация с усилиями американцев по запрету ноутбуков в ручной клади на рейсах в Америку.

"Россия может определить наши источники"

Наиболее тревожным информаторы "The Post"считают то, что Трамп раскрыл, в каком городе дружественная разведка заметила угрозу.

Эта деталь способна разоблачить союзников США, которые поставляли информацию. Но она также может раскрыть возможности разведки партнера. Это могут использовать, в частности, российские движения в Сирии. "Россия может определить наши источники и методы", - говорит высокопоставленный американский чиновник.

По настоянию чиновников США, из соображений национальной безопасности, "The Washington Post" решили отказаться от публикации подробной информации о типе планов нападения или местах, представляющих опасность. "Все знают, что этот поток информации очень важен и мысль о том, что русские узнали об этом все подробности, вызывает беспокойство", - сказал один из числа неустановленных бывших экспертов контрразведки, который работал в тесном сотрудничестве с членами команды безопасности Трампа.

После выхода статьи, Белый дом пытался "замять" историю. Советник по национальной безопасности Трампа Г. Р. МакМастер назвал статью "ложью в том, как ее написали". "Ни разу во время встречи не обсуждались разведывательные источники или методы, и не было разоблачено никаких военных операций, о которых не было бы известно ранее", - сказал МакМастер.

Скептицизм по поводу Трампа с самого начала

Но это было слабое отрицание, ведь, газета не утверждала, что были раскрыты источники или методы, а только информация, которая может позволить россиянам выяснить это самостоятельно.

Кроме того, в статье речь не шла о военных операциях. Белый дом не мог объяснить, почему сразу же после встречи с Лавровым он пытался ограничить ущерб во время телефонных разговоров с ЦРУ и АНБ. По-видимому, участники встречи Трампа и Лаврова заметили, что президент зашел слишком в вопросе доверия.

С самого начала разведка была скептически настроена в отношении Трампа. После победы Трампа, появлялись отдельные сообщения о том, что дружественные спецслужбы, например, британцы, сомневались при передаче секретной информации из России, которая могла бы навредить источникам, поскольку было неясно, каков характер отношений Трампа с Россией.

Согласно сообщению в израильской газете "Yediot Acharonot", перед инаугурацией Трампа, израильтяне очень беспокоились, что Трамп может передать израильскую секретную информацию России, которая затем могла оказаться в руках Тегерана.

Даже в спецслужбах США, похоже, есть опасения, что президент слишком неосторожен с секретной информацией. По сообщениям, во время визита Лаврова, Трамп хвастался важной информацией, которую он получает каждый день. Возможно, именно тщеславие побудило его рассказать русским о том, что знает только он.

Коэн: "Если это было запланировано, это измена"

Первая реакция на произошедшее кажется катастрофической. "Это отвратительно. Если речь идет о случайности, то за это уволят других людей. Если это было запланировано, то это измена", - написал в Twitter Элиот Коэн, советник в Государственном департаменте во время правления Джорджа Буша.

Коэн был одним из многих республиканцев, которые в понедельник вечером присоединились к демократам, и выразили озабоченность по поводу статьи. "Нельзя ставить под угрозу ни один из источников", - сказал сенатор Боб Коркер, председатель комитета по разведке в Сенате. "Именно по этой причине мы сохраняем полученную от разведки информацию в узком кругу, мы хотим предотвратить подобное", - добавил он. Консервативный сенатор и эксперт по внешней политике Джон Маккейн написал в Twitter, что все это вызывает "огромное беспокойство", если это правда.

На самом деле, неосторожное обращение Трампа с конфиденциальной информацией замечали неоднократно. Это были и секретные файлы на его столе в Овальном кабинете, когда он впустил фотографов, которые затем обнаружили листы из доклада на фотографиях. И то, что Трамп проводит встречи для решения международных кризисов на террасе своего клуба в Мар-а-Лаго во Флориде, в пределах слышимости гостей клуба.

Это еще более удивительно, потому что во время президентской кампании Трамп неоднократно обвинял свою соперницу Хиллари Клинтон, в том, что она крайне небрежно относилась к информации во время пребывания на посту государственного секретаря, и, следовательно, не пригодна для работы президента.

Сотрудники Трампа надеялись, что волнение после увольнения директора ФБР Джеймса Коми успокоится на этой неделе, и все снова вернется в норму. Но сообщения о раскрытии конфиденциальной информации россиянам снова ввергли Белый дом в хаос.

Поздно вечером репортеры собрались перед Белым домом, чтобы узнать больше о вопросе от пресс-секретаря Шона Спайсера. Но он забаррикадировался в своем кабинете. Его заместитель Сара Хакаби Сандерс сообщила журналистам, что в понедельник на вопросы больше никто отвечать не будет. Белый дом вернулся в кризисный режим.

На этот раз это нечто большее, чем просто обычный хаос, который почти всегда создавал сам президент. Если статья подтвердится, на кону окажется авторитет Америки в глазах ее основных партнеров. Это происшествие, которое может повлиять на безопасность Запада в целом.

После терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, западные службы существенно активизировали обмен информацией о террористических угрозах. И чем важнее информация, тем больше уверенности должно быть в союзнике. Ведь, чем подробнее передаваемая информация, тем легче идентифицировать источник, который ее сообщил.

Согласно данным "The New York Times", чьи информаторы подтвердили историю "The Post", информация поступила от партнерской разведки на Ближнем Востоке и передача ее России "может поставить под угрозу важнейшее сотрудничество разведывательных служб". Пострадавший союзник, вероятно, неоднократно предупреждал американцев, что сотрудничество будет прекращено, если предоставленная информация станет доступной для других государств.

Трамп объявил вопросы внутренней и внешней безопасности центральными в своей кампании. Теперь из-за своего неумения держать язык за зубами, он сам стал угрозой безопасности.