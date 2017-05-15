Катастрофа MH17 над Донбассом: следствие пришло к самой сложной стадии

Расследование катастрофы малазийского MH17 находится сейчас на "самом сложном этапе". Об этом говорится в заявлении по расследованию трагедии, передает NOS.

На этом этапе следует определить, кто несет ответственность за сбитый самолет. "Достижение прогресса на этом этапе является самым сложным", - говорится в сообщении.

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Информации очевидцев катастрофы недостаточно, а следователи не могут опрашивать людей на месте из-за боевых действий на Донбассе, отмечается в заявлении.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили "Боинг" компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.