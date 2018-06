Пользователи сети высмеяли Трампа за его ошибочный твит

Президент США Дональд Трамп опубликовал свой самый короткий твит со словом «We» («Мы»), после чего удалил сообщение. Однако это послужило темой для шуток среди пользователи твиттера, сообщает Daily Mail.

Пользователи начали предполагать, что же хотел сказать американский президент своим сообщением. Кроме того, подписчики президента отметили, что этот твит стал самым объединяющим за все время президентства Трампа.

Другие пользователи стали продолжать «президентский месседж» словами из песен. Использовались, например, тексты композиций «We will rock you» и «We are the champions» британской группы Queen.

«Трамп быстро удалил свой твит, потому что на самом деле хотел написать «Я», — пошутил один из подписчиков президента.

Также пользователи подчеркнули, что сообщение Трампа получилось очень минималистичным, но при этом очень содержательным.