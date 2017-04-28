The New York Times: Трамп предупреждает, что возможен "большой, большой конфликт" с Северной Кореей

В четверг президент Трамп предупредил о возможности "большого, большого конфликта" с Северной Кореей в своем интервью. Отвечая на вопрос о беспокойстве, связанном с тем, что Пхеньян готовится провести еще одно ядерное испытание, президент заявил, что ищет дипломатическое решение.

Об этом пишет Гэрри Маллени в статье "Трамп предупреждает, что возможен "большой, большой конфликт" с Северной Кореей", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

В интервью агентству Reuters, Трамп похвалил президента Китая Си Цзиньпина за его усилия по разрешению конфликта из-за программ Северной Кореи по разработке ядерного и ракетного оружия, но он предупредил, что дипломатические усилия могут потерпеть неудачу.

"Существует вероятность, что у нас может возникнуть серьезный конфликт с Северной Кореей", - сказал он. - "Абсолютно".

Высказывания Трампа появились после предположений о том, что Северная Корея вскоре может провести еще один подземный взрыв на своем ядерном полигоне Punggye-ri, несмотря на предупреждение Трампа. Китай сыграл роль посредника в кризисе, поскольку Трамп призвал Си Цзиньпина использовать рычаги воздействия Пекина на Северную Корею, давнего союзника, и убедить его не проводить испытание.

"Я считаю, что он очень старается. Он определенно не хочет хаоса и смертей. Он не хочет этого видеть", - сказал Трамп о президенте КНР. "Он хороший человек. Он очень хороший человек, и я его очень хорошо узнал".

В интервью Трамп неохотно похвалил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

"Ему 27 лет. Его отец умер, и он захватил власть", - сказал он. "Говорите, что хотите, но это не легко, особенно в этом возрасте".

"Надеюсь, он рассудителен", - добавил Трамп, говоря о Ким Чен Ыне.

Соединенные Штаты оказывают давление на Организацию Объединенных Наций, чтобы ужесточить санкции отношении Северной Кореи из-за ее ядерных и ракетных программ. Дипломатические усилия совпали с военными маневрами Соединенных Штатов и Южной Кореи в Пхочхон, к северо-востоку от Сеула, где союзники продемонстрировали новые виды оружия. Кроме того, "Мичиган", подводная лодка, вооруженная крылатыми ракетами "Томагавк", прибыла в южнокорейский портовый город Пусан. Также ударная группа ВМФ во главе с авианосцем "Carl Vinson" была направлена ​​в Японское море, которое граничит с Корейским полуостровом.

Ранее в этом месяце, по мере нарастания напряженности с Северной Кореей, сообщалось, что "Carl Vinson" направлялся на север, к полуострову, но фактически он шел на юг, к Индийскому океану.

Стремясь построить защиту от нападения Северной Кореи, Соединенные Штаты находятся на грани создания новой противоракетной системы в Южной Корее. Трамп сказал в интервью, что он хочет, чтобы Южная Корея заплатила за систему, известную как система Thaad, ее стоимость составляет около 1 миллиарда долларов.

Согласно договоренности с Вашингтоном, Южная Корея должна была предоставить территорию и создать базу для системы Thaad, а Соединенные Штаты должны заплатить за нее и покрыть расходы на ее эксплуатацию.

В Южной Корее комментарий Трампа стал потрясением для избирательной кампании, в следующем месяце в стране выберут замену свергнутому президенту Пак Кын Хе. Решение г-жи Пак о принятии развертывания системы Thaad было одним из самых спорных вопросов, и ведущий кандидат Мун Чжэ Ин, через своего представителя, призвал остановить развертывание.

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"Мы должны подумать, соответствует ли это духу альянса", - заявил в пятницу представитель Юн Кван-сук, обвинив Трампа в том, что он "выдвигает требования в одностороннем порядке и без тесных двусторонних консультаций, чтобы Южная Корея оплатила" стоимость системы ПРО.

Отвергая заявления Трампа, министерство обороны Южной Кореи заявило в пятницу, что не планирует платить за эксплуатацию системы.

Трамп также сказал, что из-за значительного торгового дефицита Соединенных Штатов с Южной Кореей, он намерен пересмотреть или прекратить торговое соглашение с этой страной. Соглашение о свободной торговле, под названием Korus, вступило в силу в 2012 году. Оно устанавливает условия для торговли товарами и услугами, а также охватывает вопросы окружающей среды.

Как и все соглашения о свободной торговле, его целью было устранение барьеров для торговли. Южная Корея является шестым по величине торговым партнером Америки в сфере товаров, в 2016 году объем торговли между странами составил 112,2 млрд. долл. США, по данным Управления торгового представителя Соединенных Штатов. У Южной Кореи дефицит торгового баланса с США в сфере услуг в размере 10,7 млрд. долл. США, но положительный торговый баланс в торговле товарами в размере 27,7 млрд. долл. США.

В интервью Reuters Трамп также отверг предложение президента Тайваня Цай Ин-вэн о проведении дальнейших дискуссий. Его телефонный разговор с ней в декабре встревожил Китай, который считает Тайвань отколовшейся провинцией.

"Проблема заключается в том, что у меня сложились очень хорошие личные отношения с президентом Си", - сказал Трамп. "Я действительно чувствую, что он делает все, что в его силах, чтобы помочь нам в этой ситуации. Поэтому я не хотел бы сейчас создавать ему трудности".

В четверг г-жа Цай говорила о вероятности нового разговора с Трампом. "У нас есть возможность более тесно общаться с правительством США", - сказала она в интервью. "Мы не исключаем возможности того, что сможем позвонить лично Трампу, но это зависит от ситуации и взгляда правительства США на положение дел в регионе".

Трамп также использовал интервью Reuters, чтобы высказать свои мысли о трех месяцах президентства. "Здесь больше работы, чем в моей предыдущей жизни. Я думал, что будет легче", - сказал он.