Шварценеггер потроллил Трампа из-за падения рейтинга (видео)

После того, как рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа упал до нового минимума, достигнув 37%, его потроллил американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

"Дональд, вот рейтинги – и тебя затопило. Ну вот, теперь ты в тридцати (процентах). Но чего ты ожидал? Я имею в виду, после того, как отменил внешкольную программу для детей и забрал "еду на колесах" для бедных людей? Это не то, что ты называешь "сделать Америку великой снова". Хватит тебе. Кто является твоим советником" - сказал он в своем видеообращении к главе государства, передает ТСН.

Также он посоветовал ему пойти в обычную школу - Hart Middle School в Вашингтоне, в шести кварталах от Белого дома.

Hey, @realDonaldTrump, I have some advice. See you at Hart Middle School? Here's more info about #afterschool: https://t.co/NOgdhBHyyppic.twitter.com/NQI2OdVqtF