Шварценеггер потроллил Трампа из-за падения рейтинга (видео)

После того, как рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа упал до нового минимума, достигнув 37%, его потроллил американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

"Дональд, вот рейтинги – и тебя затопило. Ну вот, теперь ты в тридцати (процентах). Но чего ты ожидал? Я имею в виду, после того, как отменил внешкольную программу для детей и забрал "еду на колесах" для бедных людей? Это не то, что ты называешь "сделать Америку великой снова". Хватит тебе. Кто является твоим советником" - сказал он в своем видеообращении к главе государства, передает ТСН.

Также он посоветовал ему пойти в обычную школу - Hart Middle School в Вашингтоне, в шести кварталах от Белого дома.

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Как сообщал УНИАН, ранее в своем обращении актер предлагал президенту поменяться местами работы.

«Эй, Дональд, есть замечательная идея: почему бы не поменяться работами - ты снова будешь управлять на ТВ, потому что такой эксперт по рейтингам, а я возьму твою работу, и люди наконец смогут снова спать спокойно», - сказал Шварценеггер.

Представитель актера позже опубликовал заявление, в котором отметил, что «Арнольд молится за то, что президент Трамп начнет улучшать свои собственные рейтинги, которые являются худшими в истории для нового президента».