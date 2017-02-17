Трамп хочет мобилизировать 100 тысяч солдат для облавы на нелегальных мигрантов - СМИ

Об этом сообщает AP со ссылкой на проект меморандума администрации, оказавшийся в распоряжении редакции.

BREAKING: Trump administration considers mobilizing as many as 100,000 National Guard troops to round up unauthorized immigrants. — The Associated Press (@AP) February 17, 2017

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Предложение администрации Трампа включает в себя 4 штата граничащие с Мексикой: Калифорния, Аризона, Нью-Мексико и Техас.

В то же время, как сообщает Reuters, Белый дом опровергает намерение рассмотреть возможности мобилизации 100 000 солдат Национальной гвардии для борьбы с нелегальными мигрантами.

При этом агентство не указывает источников опровержение, а на сайте Белого дома любые комментарии по этой информации отсутствуют.

4 states that border Mexico are included in the Trump admin. proposal _ California, Arizona, New Mexico and Texas. https://t.co/aoV7FXM8ak — The Associated Press (@AP) February 17, 2017

В конце января Трамп подписал указ, который предусматривал 90-дневный запрет на въезд в США гражданам семи стран, 120-дневное прекращение приема беженцев и приостановку приема беженцев из Сирии на постоянно. В начале февраля суд приостановил действие этого указа. Премьер Канады, приветствует прием беженцев из Сирии и других стран.