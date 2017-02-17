Трамп хочет мобилизировать 100 тысяч солдат для облавы на нелегальных мигрантов - СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа считает необходимым мобилизацию 100 тысяч солдат Национальной гвардии для выдворения из страны нелегальных мигрантов.
Об этом сообщает AP со ссылкой на проект меморандума администрации, оказавшийся в распоряжении редакции.
BREAKING: Trump administration considers mobilizing as many as 100,000 National Guard troops to round up unauthorized immigrants.— The Associated Press (@AP) February 17, 2017
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Предложение администрации Трампа включает в себя 4 штата граничащие с Мексикой: Калифорния, Аризона, Нью-Мексико и Техас.
В то же время, как сообщает Reuters, Белый дом опровергает намерение рассмотреть возможности мобилизации 100 000 солдат Национальной гвардии для борьбы с нелегальными мигрантами.
При этом агентство не указывает источников опровержение, а на сайте Белого дома любые комментарии по этой информации отсутствуют.
4 states that border Mexico are included in the Trump admin. proposal _ California, Arizona, New Mexico and Texas. https://t.co/aoV7FXM8ak— The Associated Press (@AP) February 17, 2017
В конце января Трамп подписал указ, который предусматривал 90-дневный запрет на въезд в США гражданам семи стран, 120-дневное прекращение приема беженцев и приостановку приема беженцев из Сирии на постоянно. В начале февраля суд приостановил действие этого указа. Премьер Канады, приветствует прием беженцев из Сирии и других стран.