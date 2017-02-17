Трамп хочет мобилизировать 100 тысяч солдат для облавы на нелегальных мигрантов - СМИ

18:15, 17 февраля 2017
Мир
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Администрация президента США Дональда Трампа считает необходимым мобилизацию 100 тысяч солдат Национальной гвардии для выдворения из страны нелегальных мигрантов.

Дональд Трамп / REUTERS

Об этом сообщает AP со ссылкой на проект меморандума администрации, оказавшийся в распоряжении редакции.

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Предложение администрации Трампа включает в себя 4 штата граничащие с Мексикой: Калифорния, Аризона, Нью-Мексико и Техас.

В то же время, как сообщает Reuters, Белый дом опровергает намерение рассмотреть возможности мобилизации 100 000 солдат Национальной гвардии для борьбы с нелегальными мигрантами.

При этом агентство не указывает источников опровержение, а на сайте Белого дома любые комментарии по этой информации отсутствуют.

В конце января Трамп подписал указ, который предусматривал 90-дневный запрет на въезд в США гражданам семи стран, 120-дневное прекращение приема беженцев и приостановку приема беженцев из Сирии на постоянно. В начале февраля суд приостановил действие этого указа. Премьер Канады, приветствует прием беженцев из Сирии и других стран.

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Теги: #Трамп#мигранты#облава