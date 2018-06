Трамп отказался обнародовать свою налоговую декларацию

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Обычно это каждый год делали все президенты США.

За последние полвека отказался от обнародования лишь Джеральд Форд.

В команде Трампа это объяснили тем, что эта информация будет «неинтересной» для американцев. При этом петицию за ее обнародование подписали уже более 230 тысяч человек.

Некоторые из оппонентов президента США убеждены, что налоговая отчетность Трампа поможет проследить его связи с Россией.

Читайте такжеТрамп не захотел разглашать содержание записки, оставленной ему Обамой

Ранее, в ходе предвыборной гонки Трамп отказывался продемонстрировать общественности свою налоговую декларацию, ссылаясь на всевозможные проверки и аудиты, но обещал это сделать, как только станет президентом.

Соответственно, WikiLeaks напомнили об этом обещании Трампу.

"Трамп не опубликует свою налоговую декларацию. Присылайте ее нам, мы сможем это сделать", - написали они.

Trump Counselor Kellyanne Conway stated today that Trump will not release his tax returns. Send them to: https://t.co/cLRcuIiQXz so we can.