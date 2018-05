"Нет справедливости! Нет мира!": в США началась неделя протестов против Трампа (фото)

В США общественные активисты вчера, 14 января, объявили о старте протестов против Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что целью митингов является недопущение инаугурации избранного президента страны. Активисты хотят заставить Трампа отказаться от должности президента.

В Вашингтоне возле мемориала Мартина Лютера Кинга собралось около 2 тысяч человек. Лидеры протестующих призвали бороться с отменой реформы здравоохранения, проведенной Бараком Обамой, которую Трамп пообещал отменить, и дискриминацией прав человека.

Участники протеста прошли с плакатами с лозунгами: "Нет справедливости! Нет мира!"

При этом Трамп в своем Twitter заявил, что пока не планирует отказываться от должности президента и инаугурация состоится.

Inauguration Day is turning out to be even bigger than expected. January 20th, Washington D. C. Have fun!