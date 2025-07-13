Многие не осознают, что застряли в "переходном" состоянии, пока отношения не начинают рушиться, отметил специалист.

Американский психолог Марк Треверс назвал тонкие признаки того, что партнер хочет расстаться.

"Иногда сердце "уходит" раньше, чем тело. Эмоциональное отстранение редко проявляется в виде драматичного прощания. Чаще это медленное отдаление, которое легко упустить из виду", - отметил он в своей статье для Forbes.

По его словам, с психологической точки зрения эмоциональное отдаление не всегда связано с потерей любви:

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"Часто это защитная реакция нервной системы на постоянную перегрузку, разочарование и усталость. Многие не осознают, что застряли в этом "переходном" состоянии, пока отношения не начинают рушиться".

И вот какие два признака того, что партнер эмоционально дистанцируется и внутренне готовится к разрыву, психолог назвал:

Общение стало поверхностным. Это когда разговоры сводятся исключительно к бытовым вопросам. На первый взгляд все кажется в порядке - отношения выглядят функциональными. Но при этом отсутствует главное: эмоциональная близость. В исследовании, опубликованном в Journal of Couple and Relationship Therapy, участники описали эмоциональную близость как "доверие" - возможность делиться тем, что происходит внутри.

Отсутствие реакции даже там, где она должна быть. "Как будто во мне больше ничего не осталось" - если партнер говорил это или вы замечаете подобное поведение, это может быть тихим признаком того, что он эмоционально "вышел" из отношений. Он больше не спорит, не плачет, не просит изменить что-либо. То, что раньше вызывало обсуждение или ссору, теперь проходит мимо. Исследование 2018 года показало: если партнер намеренно подавляет свои чувства и внешне остается спокойным во время ссоры, то у другого партнера повышается физиологическое напряжение. Подавление эмоций не решает проблему - оно загоняет ее внутрь.

Психолог акцентировал, что эмоциональный разрыв - это медленное "размывание" связей. По его словам, если заметить его вовремя, можно не допустить, чтобы расстояние стало пропастью.

Напомним, ранее психолог рассказал, как спасти любовь и отношения с помощью одного навыка.

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