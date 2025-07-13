Представитель МИД говорит о возвращении эпохи манипуляций в уважаемое издание.

"Самым глупым" решением назвали в МИД Украины репортаж газеты New York Times с Курщины, во время создания которого журналистку издания сопровождали боевики "Ахмата". Об этом написал в сети Х представитель министерства Георгий Тихий.

"Тот, кто на сайте [NYT] счел разумным писать репортаж вместе с российскими военными преступниками, принял глупейшее решение. Это не баланс и не "другая сторона истории". Это просто разрешение российской пропаганде вводить аудиторию в заблуждение. Печально видеть, как манипуляции на уровне Дюранти возвращаются в NYT", - написал Тихий, вспомнив руководителя российского бюро The New York Times 1920-х годов Уолтера Дюранта, который поддерживал советскую власть и отрицал устроенный ею Голодомор.

Репортаж под заголовком "Пейзаж смерти: Что осталось там, где Украина вторглась в Россию" был опубликован 12 июля. Его подготовила автор издания Нанна Гайтман. Там указано, что она 6 дней провела в прифронтовых регионах Курской области, а передвигалась в сопровождении боевиков подразделения Ахмат. Она пообщалась с некоторыми из них, отметив, что они "боролись за возвращение российской территории". Характеризуя их, пишет о помощи в эвакуации местных.

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Под постом Тихого в Х пишут, что Гайтман постоянно живет в Москве, по данным, опубликованным ею самой в сети, она наполовину русская. Пользователи напомнили, что журналистка не впервые публикует материалы, которые освещают позицию России с положительной стороны. В частности, она побывала в оккупированном Бахмуте, где снимала позиции российских военных. А за фото раненого пророссийского боевика получила награду World Press Photo 2025.

О чем репортаж New York Times

Как писал УНИАН, в репортаже издания описывается быт жителей Курщины в то время, когда городок Суджа находился под контролем украинских военных. Они рассказывали, что не имели лекарств, было ограничено отопление и электричество. Многие рассказывали о родных в Украине и убеждали, что это война между семьями. Некоторые из героев репортажа повторяли ложь российской пропаганды о том, что причиной войны было расширение НАТО.

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Напомним, что российское летнее наступление продолжается, но замедляется. Как писало The Washington Post, ближайшие месяцы будут решающими. Россия сделала ставку на живую силу, но достигла медленного прогресса. Аналитики не видят предпосылок на то, что россиянам удастся совершить прорыв во время летней кампании этого года.

Свою неспособность к продолжению атак российские оккупанты пытаются компенсировать наращиванием баллистических ударов. По данным авиационного эксперта, аналитика Константина Криволапа, россияне стянули к границам Украины более 50 установок для запуска "Искандеров".

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