Япония и Европа хотят вместе запускать спутники, чтобы меньше зависеть от Маска, — СМИ

Они договариваются о разработках, запуске и совместной эксплуатации спутниковых сетей.

На саммите Япония – ЕС, который пройдет в Токио 23 июля, стороны хотят договориться о совместной работе в сфере использования спутников для освоения космоса. Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на проект постановления, который планируется утвердить на саммите.

Согласно проекту, сеть спутников будет создана путем запуска и совместной эксплуатации небольших спутников. Такую сеть обычно называют спутниковой группировкой, пишет издание. Такие системы позволяют проводить частые и высокоточные наблюдения, что затруднительно для одного крупного спутника. Группировки спутников связи позволяют осуществлять взаимодействие практически в режиме реального времени.

В статье говорится, что таким образом ЕС и Япония планируют снизить зависимость в спутниковой связи от США в целом и компании SpaceX, в частности. Япония и ЕС называют наличие спутниковой сети критически важной для трансформации, а США лидирует в этой сфере.

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Кроме того, ЕС и Япония планируют углубить сотрудничество в оборонной сфере. Этого планируют добиваться, укрепляя цепочки поставок и совместно работая над разработкой новых технологий.

Во время саммита планируется встреча председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Луиша Сантоса да Кошты с премьер-министром Японии Сигэру Ишибой. Ожидается, что они договорятся о сотрудничестве в создании спутниковой сети, а также о создании рамок государственно-частного партнерства.

Издание также пишет, что ЕС намерен иметь более 290 спутников, а Япония - более пяти спутниковых систем к началу 2030-х годов через свой Фонд космической стратегии. Nikkei Asia указывает на разрыв в планах между ЕС и Японией с одной стороны и Китаем или США, которые запустят десятки тысяч спутников, - с другой.

Развитие телекоммуникационной системы Starlink в Украине

По данным правительства, в Украине развернуто более 50 тысяч систем Starlink. Они обеспечивают интернет-покрытие и связь в прифронтовых регионах. Это называют критической зависимостью от компании SpaceX Илона Маска, но пока альтернативы ей ней.

Однако, по данным СМИ, Германия финансирует доступ украинцев к французской системе телекоммуникации Eutelsat. На данном этапе в Украине около 1 тысячи их терминалов.

Свои системы коммуникации пытаются разрабатывать в России и Китае. В Китае уже заявили о тестировании новой скоростной системы передачи данных через свой спутник Shijian-20. А в России обговаривают создание сети "Рассвет", который включили в национальный проект по освоению космоса.

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