Президент Украины рассказал об итогах совещания с Сырским, Гнатовым и Умеровым.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прошедшем совещании с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым. Также на встрече присутствовал и министр обороны Украины Рустем Умеров.

Обсуждению подлежала ситуация на ряде направлений, включая Покровское, Новопавловское, Харьковскую Запорожскую область и Сумщину. "Мы видим намерения и попытки развития наступательных действий врага, и важно, что каждая такая попытка захлебывается благодаря устойчивости наших подразделений и активной обороне", - заявляет Зеленский в Telegram.

Украинский лидер подчеркнул, что российские оккупанты "значительно отстали" от ожиданий собственного командования на это лето. Воины ВСУ умело уничтожают противников и будут делать все, чтобы "перенести войну на российскую территорию". Также, по словам президента Украины, готовятся новые дальнобойные удары по территории РФ.

Видео дня

"Также будем отвечать неизменно жестко и на каждый российский удар по украинцам. В частности, главнокомандующий доложил о вполне справедливом уничтожении российских убийц, которые забрали жизнь годовалого мальчика на Херсонщине", - добавил Зеленский.

Отдельно на совещании они обсудили визит в Украину спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога, а также масштабирование совместного производства с партнерами оборонительного вооружения для ВСУ.

"Сейчас около 40% оружия для нашей защиты производится в Украине. И наша задача - ощутимо увеличить этот показатель, а следовательно - оборонную самостоятельность нашего государства", - подытожил президент Украины, добавив, что для этого также необходимы кадровые изменения.

Другие новости о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал про три главных условия для эффективного наступления Украины на фронте. По словам бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, одним из них является сокращение влияния систем радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, мы рассказывали, что Россия накопила около 2 тысяч ракет. "Это "Искандеры", "Калибры", аэробаллистика, это крылатые ракеты. Основным типом ракетных ударов является ракета Х-101, которую запускают на сверхмалых высотах, она оборудуется тепловыми ловушками", - сказал один из экспертов.

Вас также могут заинтересовать новости: