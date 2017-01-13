Палата представителей конгресса США проголосовала за начало отмены Obamacare

Об этом сообщает Reuters.

Так, за начало процедуры отмены Obamacare проголосовали 227 членов Палаты представителей, против – 198. Никто из демократов данную инициативу не поддержал.

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Как отмечает Reuters, республиканцы в Конгрессе хотели бы завершить процесс принятия законопроекта в течение нескольких недель, но, по мнению ряда экспертов, на это может уйти «гораздо больше» времени.

Business Insider добавляет, что для полной отмены Obamacare законопроект должен пройти еще 8 инстанций, в том числе окончательное утверждение избранного президента США Дональда Трампа.

Комментируя принятие законопроекта об отмене реформы здравоохранения нижней палатой Конгресса Трамп на своей странице в Twitter написал, что «дорогостоящая реформа скоро станет историей».

Ранее УНИАН сообщал, что ключевая реформа, проведенная действующим президентом США Бараком Обамой, оказалась под угрозой еще до его официального ухода с должности, поскольку Сенат США начал процесс отмены реформы здравоохранения, известной как Obamacare.