Этот простой психологический расскажет, решительный ли вы человек, или же просто хотите таким казаться.

Хотите узнать о себе больше? Если да, пройдите этот визуальный тест и откройте для себя те черты личности, о которых, возможно, и не догадывались (или не хотели признавать).

Выберите один перстень - пройдите тест на личность

На картинке - четыре перстня с камнями разных цветов. Посмотрите на них внимательно и выберите тот, который притягивает вас больше всего.

Перстень 1

Вы относитесь к людям, которые каждый день как будто надевают невидимый щит. Окружающим вы кажетесь решительным в своих действиях и уверенным в себе, но на самом деле очень боитесь внешнего мира. За вашей броней скрывается уязвимая душа, которая часто боится столкнуться с жестокостью и непредсказуемостью.

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Поэтому вам важно научиться доверять тем, кто рядом, и позволить себе быть более открытым.

Перстень 2

Вас характеризуют как человека с сильным характером, который никогда не идет на поводу у других. Вы никогда не позволяете другим управлять собой, но окружающие ценят вас за справедливость и готовность всегда прийти на помощь. Вы умеете говорить правду в глаза и не терпите лицемерия - за это вас уважают.

К вам тянутся люди, которые ищут опору и честный совет.

Перстень 3

Вы не всегда обладаете способностью принимать решения, но в большинстве случаев вы уверены в своих действиях, потому что постоянно стараетесь самосовершенствоваться. Иногда вам сложно быстро принимать решения, но в общем вы уверены в своих действиях, потому что постоянно стараетесь самосовершенствоваться.

Вы стремитесь к тому, чтобы сегодня стать лучше, чем были вчера - именно это дает вам силы преодолевать любые трудности.

Перстень 4

Когда-то ваша сила и уверенность вызывали у окружающих восторг - люди тянулись к вам. Но с течением времени сила превратилась в жестокость. Теперь окружающие сторонятся и даже боятся вас, ведь в вашем поведении появилось слишком много контроля и давления.

Не стоит забывать, что настоящая сила - в доброте и умении вовремя остановиться.

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