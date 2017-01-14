Конгресс США окончательно разрешил генералу Меттису претендовать на пост главы Пентагона
Палата представителей Конгресса США приняла закон о порядке исключения из действующего законодательства для выдвиженца избранного президента Дональда Трампа на пост министра обороны, до недавнего времени генерала Корпуса морской пехоты Джеймса Меттиса, чтобы он мог занять должность.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Накануне голосования в Палате представителей представитель президента США Джош Эрнест заявил ранее в пятницу, что Барак Обама не будет препятствовать и подпишет этот закон, когда он будет принят.
Читайте также"Бешеный пес": Трамп официально анонсировал назначение нового главы Пентагона, который критиковал агрессию РФ в Украине
Как сообщал УНИАН, ранее Сенат США сделал для отставного генерала Джеймса Меттиса, выдвинутого избранным президентом Дональдом Трампом на пост министра обороны, одноразовое исключение из закона о гражданский контроль в армии США.
Этот законодательный акт имеет целью предоставить для Меттиса одноразовый исключение из закона, что устанавливает гражданский контроль над Министерством обороны и запрещает возглавлять его бывшим военным, ушедшим в отставку менее чем за семь лет до вступления в должность.
Джеймс Меттис ушел в отставку 2013 года. Такое исключение предоставляли ранее в истории США лишь однажды. После получения исключения Меттіса еще отдельно утвердить на должности Сенат.