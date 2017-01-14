Конгресс США окончательно разрешил генералу Меттису претендовать на пост главы Пентагона

Об этом сообщает Радио Свобода.

Накануне голосования в Палате представителей представитель президента США Джош Эрнест заявил ранее в пятницу, что Барак Обама не будет препятствовать и подпишет этот закон, когда он будет принят.

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Как сообщал УНИАН, ранее Сенат США сделал для отставного генерала Джеймса Меттиса, выдвинутого избранным президентом Дональдом Трампом на пост министра обороны, одноразовое исключение из закона о гражданский контроль в армии США.

Этот законодательный акт имеет целью предоставить для Меттиса одноразовый исключение из закона, что устанавливает гражданский контроль над Министерством обороны и запрещает возглавлять его бывшим военным, ушедшим в отставку менее чем за семь лет до вступления в должность.

Джеймс Меттис ушел в отставку 2013 года. Такое исключение предоставляли ранее в истории США лишь однажды. После получения исключения Меттіса еще отдельно утвердить на должности Сенат.