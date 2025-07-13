Политик посоветовал подождать до завтра и послушать важное заявление Трампа.

В ближайшие дни США предоставят Украине рекордную поставку оружия. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм в интервью CBS News.

Он призвал ожидать завтрашнего обращения президента США Дональда Трампа. Сенатор отметил, что не хочет забегать на перед, но сказал, что США начнут продавать европейским союзникам "огромное количество оружия, которое может принести пользу Украине".

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Грэм добавил, что после нескольких месяцев попыток Трампа склонить российского диктатора Владимира Путина к переговорам, "наступает переломный момент в вопросе вторжения России в Украину".

Сенатор отметил, что Трамп "оставил дверь открытой в отношении России и эта дверь вот-вот закроется", намекая на законопроект, который предусматривает жесткие санкции против РФ.

"Трамп располагает кувалдой, чтобы нанести удар по экономике Путина и всех стран, которые поддерживают военную машину Путина. Китай, Индия и Бразилия покупают у России нефть, нефтепродукты и другие товары. Эти деньги Путин использует для войны... И этот законопроект... -это действительно кувалда, доступная Трампу, чтобы положить конец этой войне", - констатировал Грэм, который является одним из авторов этого санкционного законопроекта.

Трамп и заявление по России

11 июля Трамп анонсировал, что в понедельник сделает "важное заявление" по России. "В понедельник я сделаю важное заявление по России", - сказал коротко Трамп без подробностей.

Этот анонс прозвучал на фоне того, что в последнее время Трамп недоволен Путиным и отсутствием прогресса в прекращении войны.

А сегодня издание BILD написало, что в Украине с тревогой ждут важного заявления Трампа по России.

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