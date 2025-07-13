Чартерный борт, который должен был вылететь в Нидерланды, потерпел крушение сразу после взлета.

В лондонском аеропорту Саутенд при взлете разбился двухмоторный самолет Beechcraft King Air B200. На месте крушения очевидцы видят огненный шар. Аэропорт закрыт, а все рейсы отменены, пишет The Telegraph.

При взлете из аэропорта Саутенда разбился чартерный самолет Beechcraft King Air B200. Данные онлайн-отслеживания рейсов указывают, что самолет с регистрационным номером PH-ZAZ должен был вылететь в Лелистад (Нидерланды) около 16.00.

Полиция сообщила, что экстренные службы работают на месте катастрофы и ликвидируют последствия. На данный момент причины падения самолета не озвучивались. Очевидцы рассказывали журналистам, что видели, как самолет взлетел, но почти сразу рухнул на землю. На месте крушения образовался гигантских огненный шар, видны клубы дыма.

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Людей просят избегать поездок в район аэропорта. В целях безопасности полиция эвакуировала людей из гольф-клуба Rochford Hundred и регбийного клуба Westcliff, расположенных поблизости

Согласно информации на сайте аэропорта Саутенда, четыре рейса, запланированных на вылет в воскресенье днем, были отменены. Представитель аэропорта подтвердил журналистам, что произошел серьезный инцидент.

"Это был самолет гражданской авиации", - сказал представитель аэропорта.

Известно, что разбился легкий двухмоторный бизнес-джет Beechcraft King Air B200 длиной 12 метров. Он летал с 1994 года, сначала в США, затем в качестве медицинского самолета в европейских странах. В этот же день, по данным СМИ, он совершил два рейса - из Афин в аэропорт курортного города Пулы в Хорватии, а затем совершил 3-часовой перелет в Саутенд. В субботу он совершил два рейса – из Нидерландов в Германию, а затем оттуда в Афины.

В описании данного борта на коммерческом чартерном сайте говорится, что это роскошный частный самолет с восемью местами и комфортабельным кожаным салоном. Он может перевозить до 12 человек, включая экипаж.

Крушение самолета в Индии

Как писал УНИАН, 12 июня в Индии вблизи аэропорта города Ахмедабад разбился пассажирский самолет. На момент катастрофы на борту находилось 242 пассажира и членов экипажа. После подготовки отчета о катастрофе эксперты не исключают, что причиной могла стать ошибка пилота.

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