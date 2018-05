Die Welt: есть ли у Москвы компромат на Трампа?

Об этом пишет Клеменс Вергин в статье "Есть ли у Москвы компромат на Трампа?", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Вопрос, который задают себе многие эксперты по внешней политике и политике безопасности: располагает ли Россия компроматом на Дональда Трампа из его прежней жизни бабника и организатора конкурсов красоты, с помощью которого Москва могла бы шантажировать следующего президента США? Этот вопрос не столь абсурдный, каким кажется, в конце концов, в 2013 году Трамп проводил конкурс Мисс Вселенная в Москве и неоднократно пытался заключить сделки, связанные с недвижимостью в России.

Это оказалось чем-то вроде бомбы в политическом Вашингтоне, когда во вторник CNN, со ссылкой на многочисленные источники в службах США, сообщила, что Москва успешно пытается собрать компрометирующие материалы о Трампе, которые на языке российских спецслужб называются "компроматом". Таким образом, Москва располагает опасной информацией о Трампе, финансового и личного характера. Позже, среди прочих, об этом сообщали "The New York Times" и "The Guardian". Американские следователи обнаружили подобный материал, сообщил правительственный чиновник информационному агентству AP.

Согласно сообщению CNN, в котором также участвовал репортер-легенда Уотергейтского скандала Карл Бернштейн, у спецслужб есть информация, что российские власти активно поддерживали связь с сотрудниками Трампа во время избирательной кампании и снабжали команду Трампа материалами против Хиллари Клинтон.

Если обвинения подтвердятся, это будет "шокирующим" и "взрывоопасным" событием, сказал CNN сенатор Крис Кунс от демократов. Демократ Джаред Полис написал в Twitter: "Если это правда, он не должен быть президентом".

Еще до публикации отчета CNN многие наблюдатели заметили, что директор ФБР Джеймс Коуми, на слушаниях в Конгрессе США во вторник отказался ответить на вопрос о том, ведет ли ФБР расследование относительно контактов Трампа в России.

По данным CNN, эта информация содержалась в секретном документе о российских хакерских атаках, доступ к которому был только у избранного круга политиков. Это было частью брифинга, который проводили главы основных служб США для президента Барака Обамы и Дональда Трампа, а также и "Банды восьмерки", комитета по разведке Конгресса США.

Информация частично основывалась на собственных сведениях, но в значительной степени – на служебных записках бывшего сотрудника британской разведки с отличными контактами в России. Спецслужбы США до сих пор не смогли проверить достоверность сведений, но на данный момент считают источник настолько надежным, что сообщили эту информацию на брифинге.

BuzzFeed опубликовал документ

Слухи об этих записках распространяют с конца октября, с тех пор как об этом написал комментатор сайта левых Мозер Джоунс. И, по-видимому, эти записки обсуждают и эксперты разведки, и некоторые журналисты. После того, как CNN представила отчет, сайт BuzzFeed сделал неожиданный шаг и опубликовал заметки. Веб-сайт предупреждает, что информация, содержащаяся в нем, "не подтверждена и потенциально не поддается проверке". BuzzFeed также указывает на то, что британский шпион больше не находится на государственной службе, и в течение нескольких месяцев он писал записки для кампаний политических противников Трампа. Главный редактор BuzzFeed Бен Смит сказал, что есть "серьезные основания сомневаться в обвинениях". Однако, они решились опубликовать их из соображений прозрачности.

С другой стороны, многие сцены и встречи сотрудников Трампа с российскими чиновниками описаны очень конкретно, и автор также весьма охотно предоставил сведения в отношении происхождения некоторой информации. По сообщениям, Москва использовала "личные навязчивые идеи и сексуальные извращения Трампа", чтобы получить полезный компромат.

Особенно шокирующей является сцена, которая предположительно разворачивалась в гостинице "Ritz Carlton" в Москве. Трамп якобы намеренно снял номер, в котором останавливалась семья Обамы во время одного из визитов. По сообщениям, Трамп нанял группу проституток, чтобы "осквернить" кровать, которой воспользовался Обама. В записке есть указание на то, что отель, как известно, находится под контролем российских спецслужб, и что главные комнаты нашпигованы камерами. "Неортодоксальное поведение Трампа в России на протяжении многих лет предоставило местным властям достаточное количество неприятного материала о кандидате в президенты от республиканцев, и теперь они могут шантажировать его, когда захотят", - пишет экс-шпион.

"Это смешно во многих отношениях"

Нельзя сказать, является ли что-нибудь из этого правдой. Но, по данным CNN, спецслужбы США считают источник достаточно серьёзным, чтобы ссылаться на него во время брифинга. "Главы разведки государства пошли на чрезвычайный шаг и включили краткий обзор (записок) в документы для брифинга, чтобы донести до избранного президента, какие обвинения в его адрес распространяются среди спецслужб, ведущих членов Конгресса и правительственных чиновников в Вашингтоне", - пишет CNN.

Один из адвокатов Трампа, который, согласно запискам, тайно встречался с российскими членами правительства в Праге, отверг обвинения, назвав их "абсолютной чепухой". "Это смешно во многих отношениях", - сказал Майкл Коэн. "Совершенно очевидно, что люди, которые сфабриковали это, просто придумали все в надежде, что левые средства массовой информации – по какой-то причине – сообщат об этой фальшивой истории".

Тем временем, Трамп сам ответил в Twitter, написав "фальшивые новости – тотальная политическая охота на ведьм", однако, не уточнил, что имеет в виду. "В докладах не называют никаких источников, нет никаких подтверждений", - сказала CNN его советник Келлиан Конвей.

Сенатор от штата Вирджиния, демократ Марк Уорнер, заявил во вторник, что русские взломали и систему республиканцев. "Они просто еще не приняли решение о публикации материала", - сказал он.

Директор ФБР Джеймс Коуми не комментировал этот вопрос во вторник перед комитетом сената. Он не мог говорить о текущих расследованиях. В начале октября Коуми разозлил демократов, когда за одиннадцать дней до выборов в США объявил, что его ведомство продолжит изучать электронные письма в рамках расследований в отношении кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.