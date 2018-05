ООН приняла резолюцию о направлении в Алеппо международных наблюдателей

Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Франции при ООН в Twitter.

«Совет безопасности единогласно принял французский проект резолюции о размещении наблюдателей ООН в Алеппо», – говорится в сообщении.

В частности, резолюция призвана на осуществление безопасной эвакуации, предоставление гуманитарного доступа и защиту госпиталей.

Читайте такжеИз Алеппо эвакуировали семилетнюю девочку, описывавшую в Twitter жизнь в осаде

Как сообщал УНИАН, договоренности об эвакуации людей из восточных районов Алеппо за последние несколько дней неоднократно срывались. Эвакуация, начатая 15 декабря, приостановилась на следующий день из-за требования армии эвакуировать раненых из сел Аль-Фуа и Кефрая, которые находятся под осадой повстанцев в провинции Идлиб.

Накануне повстанцы согласились содействовать эвакуации людей из этих сел при условии, что также будут вывезены раненые из населенных пунктов Мадая и Забадани, которые расположены вблизи ливанской границы и окружены армией. Однако в воскресенье появилась информация, что вывод людей из Аль-Фуа и Кефрая блокируют исламисты. По оценкам ООН, в этих селах находятся 20 тыс. людей.

Resolution on Aleppo has been adopted unanimously.



Additional info on the UN's work on crisis in Syria is here: https://t.co/AjAwXohyY0https://t.co/78fWIB5f4p