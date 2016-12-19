ООН приняла резолюцию о направлении в Алеппо международных наблюдателей
Совет безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию о направлении в город Алеппо, окруженный войсками президента Сирии Башара Асада, действия которых поддерживает российская авиация, международных наблюдателей для безопасной эвакуации гражданских лиц.
Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Франции при ООН в Twitter.
«Совет безопасности единогласно принял французский проект резолюции о размещении наблюдателей ООН в Алеппо», – говорится в сообщении.
В частности, резолюция призвана на осуществление безопасной эвакуации, предоставление гуманитарного доступа и защиту госпиталей.
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Как сообщал УНИАН, договоренности об эвакуации людей из восточных районов Алеппо за последние несколько дней неоднократно срывались. Эвакуация, начатая 15 декабря, приостановилась на следующий день из-за требования армии эвакуировать раненых из сел Аль-Фуа и Кефрая, которые находятся под осадой повстанцев в провинции Идлиб.
Накануне повстанцы согласились содействовать эвакуации людей из этих сел при условии, что также будут вывезены раненые из населенных пунктов Мадая и Забадани, которые расположены вблизи ливанской границы и окружены армией. Однако в воскресенье появилась информация, что вывод людей из Аль-Фуа и Кефрая блокируют исламисты. По оценкам ООН, в этих селах находятся 20 тыс. людей.
Resolution on Aleppo has been adopted unanimously.— United Nations (@UN) December 19, 2016
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