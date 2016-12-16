Эвакуация из Алеппо приостановлена: в месте отправления автобусов прогремели взрывы – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свидетелей, которую слышали по меньшей мере четыре взрыва в месте, где происходило отправление автобусов.

Государственный сирийский телеканал сообщил, что повстанцы нарушили соглашение с правительством, пытаясь во время эвакуации забрать заключенных с собой.

Сирийский чиновник, наблюдавший за эвакуацией, рассказал о ее осложнениях из-за "преград".

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Как сообщал УНИАН, вчера, 15 декабря, началась эвакуация гражданских и повстанцев из осажденных правительственными войсками районов Алеппо.

Международный Комитет Красного Креста проинформировал поздно вечером в четверг, что около 3000 гражданских лиц и более 40 раненых, в том числе детей, уже эвакуированы.