Керри обвинил режим Асада в военных преступлениях из-за бомбардировок Алеппо

Об этом Керри заявил 10 декабря в Париже на конференции по ситуации с Алеппо, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, "безответственные бомбардировки, осуществляемые сирийским режимом", нарушают принцип верховенства права.

Перед окончанием международной встречи так называемой "Группы друзей Сирии" Керри вновь призвал стороны конфликта к перемирию, чтобы доставить гуманитарную помощь и произвести эвакуацию из города мирных жителей и больных людей.

Также еще один участник встречи, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил о необходимости прекратить бои за Алеппо и доставить в город гуманитарную помощь.

Кроме министров иностранных дел США и Франции, в конференции принимали участие главы дипломатических ведомств ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, Великобритании Борис Джонсон, Турции Мевлют Чавушоглу и Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, а также представители Саудовской Аравии, ОАЭ, Италии и Иордании.

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Как сообщал УНИАН, за последний месяц в восточных районах Алеппо, которые остаются в осаде, погибли более 800 человек, и еще около 3-3,5 тысяч человек получили ранения.

В последние недели войска президента Башара аль-Асада при поддержке российской авиации осуществляют массированное наступление в ранее втором крупнейшем городе Сирии. Возвращение Алеппо под контроль правительственных войск позволит режиму Асада иметь существенные преимущества в кровопролитной войне, которая за 6 лет унесла жизни более 300 тыс. лиц.

Правительственные силы Сирии и их союзники 7 декабря установили полный контроль над Старым городом в Алеппо, который до сих пор контролировался антиправительственными повстанцами. Сейчас, по подсчетам наблюдателей, лояльные Асаду силы контролируют около 80% восточной части Алеппо. Четыре года эта часть города была под властью оппозиции.

Президент Сирии заявил, что установление полного контроля над Алеппо не будет означать конца войны в Сирии.