Пентагон может возглавить генерал, который называл агрессию России в Украине "гораздо более острой", чем считают в Вашингтоне

Как сообщает Голос Америки, Маттис должен встретиться с Трампом в субботу, 19 ноября, в составе группы претендентов на министерские должности в будущей администрации.

Маттис прослужил в Вооруженных силах США 34 года и имеет статус живой легенды среди американских военных. Он с 2010-го по 2013-й возглавлял Центральное командование Вооруженных сил США, занимал ведущие позиции в американской армии и возглавлял первую дивизию морской пехоты Соединенных Штатов в Ираке. Имеет репутацию интеллектуала, популярного лидера и решительного, но внимательного к подчиненным руководителя.

Считается, что пост главы Центрального командования ВС США Маттис был вынужден покинуть из-за несогласия с администрацией Барака Обамы по поводу политики в отношении Ирана. Военного якобы "выдавили" с должности за чрезмерную воинственность.

Вместе с тем он имеет два прозвища: "Бешеный пес" и "Воин-монах". Последнее связано с тем, что холостяк-военный посвятил всю жизнь армии.

Отставной генерал критиковал действующего президента США за якобы недостаточную военную поддержку союзников и заявлял, что Америка страдает "стратегической атрофией".

"В Крыму и в Украине идет война", - заявлял Маттис.

"Действия России в Украине я считаю, возможно, самой опасной ситуацией с кризисным потенциалом для всего региона", - заявил Маттис в мае 2015 года в ходе выступления в The Heritage Foundation.

Тогда же генерал предупреждал об опасности русского национализма, на который опирается режим президента РФ Владимира Путина.

"Люди спрашивают, а не сошел ли с ума Путин, не лишился ли он разума? По моему же мнению, проблема не только в Путине, а в России вообще. Говорят, что как только уйдет Путин, станет лучше. Думаю, это мечты", - заявил Маттис.

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"Путин ложится спать, зная, что он может нарушить все правила, а Запад все равно будет пытаться играть по правилам. Это очень опасная дихотомия", - заявил Маттис.

Также он отмечал, что "Россия не считает соседство с демократическими странами позитивом. Она хочет гарантировать безопасность для себя, сея нестабильность вокруг".

Примечательно, что, по мнению претендента на пост министра обороны США, в будущем России может угрожать распад.

Как сообщал УНИАН, по данным телеканала CNN на должность секретаря обороны США (министра обороны) рассматривались кандидатуры бывшего сенатора от штата Миссури Джима Талента, экс-сенатора от штата Аризона Джона Кила и члена Палаты представителей от штата Калифорния Данкана Хантера.

Кроме того, по данным The New York Times, на эту должность еще рассматривались кандидатуры сенатора Келли Эйотт и экс-советника президента США Дж. Буша по нацбезопасности Стивена Хэдли.

Также назывались имена сенатора от штата Алабама Джеффа Сешинза и экс-директора Разведуправления Минобороны Майкла Флинна, но, по последним сообщениям, Трамп им предложил пост генерального прокурора и советника президента по национальной безопасности в Белом Доме, соответственно.