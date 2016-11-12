Пентагон впервые может возглавить женщина - СМИ
Команда Трампа добавила в список потенциальных кандидатов на пост министра обороны имя сенатора Келли Айотт.
Пентагон впервые может возглавить женщина.
Об этом сообщает издание The Washington Post.
По данным газеты, команда Трампа добавила в список потенциальных кандидатов на пост министра обороны имя сенатора Келли Айотт.
Также в списке - отставной армейский генерал-лейтенант Джозеф Келлог, экс-глава разведывательного управления Министерства обороны Майк Флинн и сенатор Джефф Сешнс.
Как отмечает издание, Айотт будет идеальной кандидатурой, чтобы сгладить отношения между Трампом и генералами, которых он постоянно оскорблял.
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Как сообщал УНИАН, ранее Министерство обороны США опубликовало данные о тратах на военную разведку в завершившемся финансовом году. Как следует из сообщения ведомства, всего на нужды военной разведки было выделено 17,7 миллиарда долларов.
Указанные затраты включают финансирование зарубежных операций "в случае непредвиденных обстоятельств".
В Пентагоне пояснили, что данные было решено опубликовать, так как их обнародование не угрожает деятельности военной разведки.
Однако, как отмечается в сообщении американского военного ведомства, никаких других данных, касающихся бюджета военной разведки, опубликовано не будет из соображений национальной безопасности.