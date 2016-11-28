Нидерланды и Бельгия договорились об обмене частями территорий
Нидерланды и Бельгия подписали соглашение об обмене небольшими частями территории на границе между двумя странами.
Об этом говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел Нидерландов, пишет Европейская правда.
Основанием для корректировки границ была непонятная ситуация в районе реки Маас между Эйсден-Маргратене (провинция Лимбург) и бельгийским Везетом, которая разделяет территорию Нидерландов и Бельгии.
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В результате инженерных работ на реке в 1960-80-х годах появилось несколько островов, один из которых стал бельгийским островом, однако был труднодоступен с территории Бельгии.
Правоохранители Бельгии могли попасть туда исключительно на лодках или со специальным разрешением власти Нидерландов, из-за чего возникли проблемы с криминогенной обстановкой на острове.
"Это уникальное соглашение является примером плодотворного сотрудничества с бельгийцами. Мы показали сегодня, что Нидерланды и Бельгия достигли успеха в вопросе урегулирования границ между соседями мирным путем", - сказал глава МИД Нидерландов Берт Кундерс.
Нидерланды получили остров площадью 16 гектаров, тогда как бельгийцы получили 3 гектара территории.
Как отмечается, соглашение еще должно быть ратифицировано парламентами двух стран.