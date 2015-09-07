Из-за мигрантов в Будапеште приостановили международное железнодорожное сообщение

В связи с наплывом мигрантов власти венгерской столицы временно приостановили движение поездов на основных международных направлениях, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Telegraph.

Путешественникам рекомендуется держаться подальше от вокзалов и по возможности пользоваться другими видами транспорта.

На Келети, главном железнодорожном вокзале Будапешта, откуда отправляются поезда в соседние страны, ситуация остается напряженной. Полиция продолжает сдерживать толпы мигрантов, которые требуют пропустить их на запад: в Австрию и Германию. Криминогенная обстановка в районе вокзала спокойная. Беженцы ведут себя сдержанно и стараются не провоцировать полицию.

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В то же время аэропорт Будапешта функционирует в обычном режиме. Более или менее регулярно осуществляется железнодорожное и автобусное сообщение внутри страны. Причем это касается даже наиболее проблемного — западного — направления.

Власти страны заявляют, что в настоящий момент путешествовать по Венгрии совершенно безопасно. В столице за пределами центрального вокзала и в прилегающих к нему районах ситуация также остается спокойной. Единственное, что указывает на некоторую напряженность, — это участившиеся проверки документов.