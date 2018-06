Трамп подтвердил вероятность отмены соглашения с Кубой

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Если Куба не желает сделать более выгодной сделку для кубинского народа, отношений кубино-американского народа и США в целом, я буду завершать сделку», – написал Трамп.

If Cuba is unwilling to make a better deal for the Cuban people, the Cuban/American people and the U. S. as a whole, I will terminate deal.