Трамп подтвердил вероятность отмены соглашения с Кубой

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Если Куба не желает сделать более выгодной сделку для кубинского народа, отношений кубино-американского народа и США в целом, я буду завершать сделку», – написал Трамп.

If Cuba is unwilling to make a better deal for the Cuban people, the Cuban/American people and the U. S. as a whole, I will terminate deal. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 ноября 2016 г.

Как ранее сообщали иностранные СМИ, председатель национального комитета Республиканской партии, будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Ринс Прайбас сообщил, что после смерти Фиделя Кастро стало известно о вероятности отказа Трампа от курса на нормализацию отношений с Кубой, если Гавана не пойдет на определенные уступки.

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По его словам, главе Кубы Раулю Кастро нужно удовлетворить ряд условий для нормализации отношений между странами. Гавана должна будет открыть рынки, обеспечить свободу вероисповедания и положить конец другим нарушениям прав человека.