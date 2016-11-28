Трамп подтвердил вероятность отмены соглашения с Кубой

17:03, 28 ноября 2016
Мир
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Избранный президентом США республиканец Дональд Трамп заявил в понедельник, что он отменит соглашение Соединенных Штатов с Кубой, если в Гаване не сделают его более выгодным для кубинской нации.

Дональд Трамп / REUTERS

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Если Куба не желает сделать более выгодной сделку для кубинского народа, отношений кубино-американского народа и США в целом, я буду завершать сделку», – написал Трамп.

Как ранее сообщали иностранные СМИ, председатель национального комитета Республиканской партии, будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Ринс Прайбас сообщил, что после смерти Фиделя Кастро стало известно о вероятности отказа Трампа от курса на нормализацию отношений с Кубой, если Гавана не пойдет на определенные уступки.

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По его словам, главе Кубы Раулю Кастро нужно удовлетворить ряд условий для нормализации отношений между странами. Гавана должна будет открыть рынки, обеспечить свободу вероисповедания и положить конец другим нарушениям прав человека.

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