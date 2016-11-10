В России заблокируют LinkedIn: решение вступило в силу

В России Московский городской суд признал действующим решение относительно блокирования рекрутингового сайта LinkedIn, подтвердив постановление Таганрогского райсуда Москвы, которое было вынесено в августе этого года, пишет ТАСС.

Следовательно, решение относительно блокировки сайта вступило в силу. Московский горсуд признал, что LinkedIn нарушил закон о хранении персональных данных россиян на территории РФ.

При этом в Роскомнадзоре отметили, что блокировка может проходить в течение недели.

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В то же время представители LinkedIn Corporation отметили, что Роскомнадзор подал иск о блокировании, не указав конкретных претензий со стороны пользователей. Кроме того представители компании отметили, что за обработку данных пользователей, находящихся за пределами США, отвечает компания LinkedIn Ireland, а не LinkedIn Corporation, которая выступает ответчиком по иску Роскомнадзора.

При этом фактическим сбором персональных данных занимается не то юридическое лицо, которое указано ответчиком.

Напомним, Роскомнадзор требовал ограничить доступ к сайту крупнейшей в мире деловой сети LinkedIn.

В ведомстве утверждали, что компания не хранит персональные данные россиян в России, как это предусматривает закон. Как выяснилось 25 октября 2016 года, еще в августе Роскомнадзор выиграл в социальной сети в Таганском суде Москвы. Заседание в Мосгорсуде должно было состояться 11 ноября.