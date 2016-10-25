Роскомнадзор требует заблокировать LinkedIn в России
23:14, 25 октября 2016Мир
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Роскомнадзор требует ограничить доступ к сайту крупнейшей в мире деловой сети LinkedIn.
REUTERS
В ведомстве утверждают, что компания не хранит персональные данные россиян в России, как это предусматривает закон, пишет Коммерсантъ.
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Как выяснилось 25 октября 2016 года, еще в августе Роскомнадзор выиграл у социальной сети в Таганском суде Москвы. Сейчас стороны готовятся к апелляции. Заседание в Мосгорсуде состоится 11 ноября.
В Роскомнадзоре причиной проверки деловой сети называют публикации в СМИ о неоднократных утечках данных их пользователей.
Поскольку LinkedIn не имеет официального представительства в РФ, Роскомнадзор обратился за ограничением доступа к сети в суд.
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