В России пропал житель Чечни, который выступал с критикой в адрес Кадырова

Об этом рассказали родственники Джалалдинова, пишет Дождь.

По их словам, в четверг, 3 ноября, Джалалдинов собирался уехать из Чечни с сыном «из-за полученных при строительстве нового дома травм», однако их задержали полицейские, которые допросили их, забрали паспорта и мобильные телефоны, после чего освободили. На следующий день семья не нашла Джалалдинова в комнате, где он уснул накануне.

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Информацию об исчезновении Джалалдинова подтвердил Дождю житель Кенхи. Он сообщил, что мужчину ищет местная полиция и его семья.

Сын Джалалдинова находится на учете в полиции. Местные жители в разговоре с Дождем рассказали о прослушке своих телефонов, из-за чего они боятся сообщать подробности о ситуации в селе.

В апреле Джалалдинов записал видеообращение Путину. Он пожаловался на коррупцию и рассказал, что местные власти отняли у жителей компенсации за разрушенные дома, которые им выплатили после военных кампаний 1994–1996 годов и 1999 года. После этого он уехал в Махачкалу.

В мае Кенхи посетил Кадыров. В разговоре с ним местные жители подтвердили слова Джалалдинова. Через несколько дней дом Джалалдинова сожгли, а его семью выдворили из республики. По словам мужчины, перед этим ему угрожал начальник районного отдела МВД. В полиции Шаройского района эту информацию не комментировали.

Позже телеканал «Грозный» опубликовал обращение с извинениями Джалалдинова перед Кадыровым. Сам Кадыров сказал, что Джалалдинов «вывез свою семью и имитировал поджог жилища».

В октябре Кадыров сообщил о полном восстановлении Шаройского района.